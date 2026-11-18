Gleich vier Formationen der SGS Spittal haben den Sprung ins EM-Tryout geschafft, drei davon stehen bereits fix im Nationalteam. Nun winkt die Europameisterschaft in Italien.

Bei der SGS Spittal, Sektion Sportakrobatik, laufen die Vorbereitungen auf das nächste sportliche Großereignis auf Hochtouren: Die insgesamt 140 Mitglieder unter der Vereinsleitung von Bernadette Supantschitsch und der sportlichen Leitung von Eva Gasser haben ein klares Ziel vor Augen, nämlich die Europameisterschaft 2026 in Pesaro in Italien. Gleich vier Formationen des Vereins haben den Sprung ins Tryout für die EM geschafft, drei davon konnten sich bereits einen fixen Platz im Nationalteam sichern. In sechs Trainingsgruppen arbeiten die Sportlerinnen auf solche Erfolge hin, wobei die Topathletinnen rund um das Trainerteam Eva Gasser und Nina Kucher bis zu 20 bis 25 Stunden pro Woche trainieren.

„Macht uns besonders stolz“

„Hinter solchen Erfolgen stecken unglaublich viel Arbeit, Disziplin und vor allem Leidenschaft. Wir begleiten unsere Sportlerinnen von den ersten Schritten bis hin zur internationalen Wettkampfbühne. Dass sich gleich vier Formationen für das EM-Tryout qualifiziert haben und drei bereits im Nationalteam stehen, macht uns natürlich besonders stolz“, freut sich Vereinsleiterin Bernadette Supantschitsch.

Folgende Formationen der SGS Spittal bereiten sich auf die EM 2026 vor: Alina Fertin und Alessia Kremmer

Lorena Pleschgatternig, Linda Schedelmaier und Amelie Truskaller

Laura Körbler, Emma Thaler und Marie Seiwald

Valerie Burgstaller, Anna-Maria Url und Lina Selinger

„Ein riesiger Traum für uns“

Auch bei den Athletinnen selbst ist die Vorfreude riesig: „Wir trainieren so viele Stunden gemeinsam und arbeiten jeden Tag daran, noch besser zu werden. Bei einer Europameisterschaft dabei sein zu dürfen, wäre ein riesiger Traum für uns. Wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt, aber wir geben gemeinsam alles dafür!“, betonen die Sportlerinnen.

Eltern packen am Spittaler Christkindlmarkt tatkräftig mit an

Weil Reisekosten, Wettkampfanzüge und Trainingsutensilien großteils selbst finanziert werden müssen, setzen auch die Familien ein starkes Zeichen der Unterstützung: Von 4. bis 8. Dezember sind die Eltern mit einem eigenen Weihnachtsstand am Christkindlmarkt Spittal vertreten, dessen gesamter Erlös den jungen Sportlerinnen zugutekommt.

Jüngste Erfolge

Bei der Kärntner Landesmeisterschaft 2026 holten die Athletinnen drei Gold-, sechs Silber- und drei Bronzemedaillen. Zudem wurden Nina Kucher, Miriam Brunner und Lena Obernosterer 2025 als „World Class Gymnasts“ geehrt, nachdem bereits 2023 Kailani Friedrich und Tobias Arbesleitner in Kooperation mit ATG Graz EM-Bronze im Tempofinale geholt hatten. Als nächste Bewährungsprobe wartet nun im Dezember der internationale Acro Cup in Budapest.