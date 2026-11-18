Wer am Donnerstag, dem 19. November 2026, in Kärnten unterwegs ist, sollte den Regenschirm auf jeden Fall einpacken. Bereits früh am Tag ziehen dichte Wolken auf, bevor sich das Wetter von Südwesten her verschlechtert. „Am späten Vormittag beginnt es im Gailtal und recht verbreitet auch im Drautal zu regnen“, prognostizieren die Meteorologen der GeoSphere Austria. Im weiteren Tagesverlauf greift der Regen schließlich auf alle Landesteile über und wird zudem kräftiger.

Wetterbesserung erst am Nachmittag und Abend

Während es ab dem mittleren Nachmittag in Oberkärnten oft schon wieder trocken bleibt, lässt die Sonne noch auf sich warten: „Es lockert aber erst in den Abendstunden auf“, so die Wetterexperten weiter. Dann lässt der Regen schließlich auch im Südosten nach. Die Tageshöchstwerte erreichen dabei 4 bis 7 Grad, und am Nachmittag frischt der Wind spürbar auf.

Sturmspitzen bis zu 100 km/h auf den Bergen

Berge und Gipfel geraten in Nebel, und bis zum frühen Nachmittag weht in Hochlagen ein teils stürmischer Südwestwind mit Spitzen von 70 bis 100 km/h in exponierten Lagen. Erst im Laufe des Nachmittags dreht der Wind mit dem Durchzug einer Kaltfront auf Nordwest und schwächt sich etwas ab. Den stärksten Niederschlag erwarten die Experten nachmittags in den östlichen und südlichen Landesteilen. Zum Thema Neuschnee heißt es seitens der GeoSphere Austria: „Schnee fällt nur oberhalb von etwa 1400 bis 1800m, bei hoher Intensität kann es stellenweise auch einmal bis gegen 1200m schneien.“ In 2000 Metern Seehöhe hat es um 0 Grad, auf 3000 Metern rund minus 6 Grad.