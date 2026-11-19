Bei der Vollversammlung des Europäischen Verbundes für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) „Euregio Senza Confini“ in Venedig überreichte Landeshauptmann Daniel Fellner in seiner Funktion als EVTZ-Präsident die Nachhaltigkeitspreise 2026. Gemeinsam mit den Euregio-Partnern aus Venetien sowie Friaul-Julisch-Venetien wurden dabei je drei Schulen pro Region für ihr Engagement ausgezeichnet. Für Kärnten durften Vertreter der HTL Wolfsberg, der HTL Klagenfurt sowie der HLW St. Veit International den Preis in Venedig entgegennehmen.

„Wir sind stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler“

„Die Projekte zeigen die Innovationskraft Kärntens in drei wichtigen Zukunftsbereichen: Nachhaltigkeit, Energiewende und Bildung. Sie stärken die regionalen Kompetenzen, fördern die Zusammenarbeit und schaffen zukunftsorientierte Perspektiven für junge Menschen. Wir sind stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler, die in die Zukunft schauen und Projekte und Lösungen für ihre künftige Umwelt umsetzen“, betonte Landeshauptmann Fellner bei der Verleihung. Der Preis für ökologische Nachhaltigkeit wurde bereits 2022 ins Leben gerufen und stand bei seiner nunmehr dritten Auflage unter dem Motto „Schulen für nachhaltige Entwicklung“. Die gewonnenen Preisgelder fließen direkt wieder in die Stärkung der ausgezeichneten Projekte sowie den grenzüberschreitenden Zusammenhalt im Euregio-Raum.