Am Mittwochabend schlugen unbekannte Täter im Bezirk Wolfsberg zu: Sie brachen die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und nahmen Wertgegenstände mit.

Gestern Abend kam es in Wolfsberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Gestern Abend kam es in Wolfsberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verübte am gestrigen Mittwoch, dem 18. November 2026, einen Einbruch in ein Einfamilienhaus im Bezirk Wolfsberg. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr.

Zutritt über aufgebrochene Terrassentür

Um in das Gebäude zu gelangen, brachen die Unbekannten eine Terrassentür gewaltsam auf, teilt die Polizei mit. In weiterer Folge wurden mehrere Wertgegenstände gestohlen. Wie hoch der insgesamt entstandene Schaden durch den Einbruch und das Diebesgut ausfällt, steht aktuell noch nicht fest. Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Täterschaft laufen.