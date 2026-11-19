Der Landesverband Urlaub am Bauernhof Kärnten lud am Mittwoch zur Jahreshauptversammlung in das Bildungshaus Schloss Krastowitz. Im Mittelpunkt stand die Verleihung von Urkunden an 25 qualitätsgeprüfte Bauernhöfe und Almhütten. Zusätzlich erhielten 16 Betriebe eine Auszeichnung als „Slow-Food-Betriebe“. Neben Obmann Günter Zeilinger und Geschäftsführerin Edith Sabath-Kerschbaumer gratulierten auch Agrarreferent LHStv. Martin Gruber und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig den Preisträgern.

Regionalitätspreis und wichtiges Standbein für Familien

Bereits vor wenigen Tagen holte der Verband beim Kärntner Regionalitätspreis den ersten Platz in der Kategorie Tourismus und Gastronomie – ausgezeichnet wurde das Projekt „35 Jahre Urlaub am Bauernhof / 30 Jahre Urlaub auf der Alm“. Für Agrarreferent Martin Gruber zeigt dieser Erfolg den hohen Stellenwert der Sparte: „Er ist für viele Bauernfamilien zu einem wichtigen zweiten Standbein geworden, das zusätzliches Einkommen bringt und die Zukunft der Höfe langfristig absichert.“ Zudem erlebten Gäste direkt vor Ort, wo ihre Lebensmittel herkommen und wie viel Arbeit dahintersteckt.

Land Kärnten erhöht Förderung auf 140.000 Euro

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig zog eine positive Bilanz über das heurige Tourismusjahr. Bäuerliche Vermieter spielen für ihn eine zentrale Rolle, um den Ganzjahrestourismus im ländlichen Raum zu stärken und die Saison im Frühling sowie Herbst zu verlängern. Deshalb stockte das Tourismusreferat die jährliche Unterstützung für den Landesverband 2026 erstmals von 130.000 auf 140.000 Euro auf.

Neue Chancen durch Koralmbahn und EU-Mittel

Auch die künftige Verkehrsanbindung rückt in den Fokus: Mit der Koralmbahn und der kommenden Gästefreifahrt sieht Schuschnig neue Möglichkeiten für die Höfe. „Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln passt ideal zur Strategie von Urlaub am Bauernhof und öffnet die Tür zu neuen Zielgruppen und Märkten“, betont der Landesrat. Parallel dazu flossen in der laufenden EU-Förderperiode bisher rund 770.000 Euro in die bäuerliche Vermietung. Gruber spricht sich dafür aus, Mittel in dieser Größenordnung auch künftig festzuschreiben, um in die Modernisierung zu investieren und junge Menschen für die Vermietung zu gewinnen.

Zahlreiche Gäste im Schloss Krastowitz

Zur Jahreshauptversammlung begrüßte die Verbandsspitze zahlreiche Vertreter aus Politik, Landwirtschaft und Tourismus – darunter die Landtagsabgeordneten Stefanie Ofner und Michaela Oberlassnig, LK-Präsident Siegfried Huber, Kärnten-Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner, Genussland-Kärnten-Obfrau Petra Pobaschnig, Veronika Gschöpf-Prochazka von Bio Austria sowie Wörthersee-Rosental-Tourismus-Chef Peter Peschel. Martina Klementin moderierte durch das Programm, Simon Stadler sorgte für die Musik.