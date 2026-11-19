In St. Veit an der Glan krachte es am Mittwochabend erneut auf einer bekannten Kreuzung. Zwei Autos stießen zusammen, während die Ampelanlage deaktiviert war.

Gestern Abend kam es in St. Veit an der Glan zu einem Autounfall. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Gestern Abend kam es in St. Veit an der Glan zu einem Autounfall. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Am Mittwoch, dem 18. November 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Veit/Glan gegen 21.30 Uhr von der Polizei zu einem Einsatz gerufen. Auf der Kreuzung Klagenfurter Straße – Lastenstraße war es wieder zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ampel war deaktiviert

Im Kreuzungsbereich waren zwei Autos miteinander kollidiert. Zum Unfallzeitpunkt regelte keine normale Ampelschaltung den Verkehr: Die Anlage war deaktiviert und blinkte in alle Fahrtrichtungen nur gelb, teilt die Feuerwehr in den sozialen Medien mit.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr banden zunächst die ausgelaufenen Betriebsmittel. Danach unterstützten sie den Abschleppdienst bei der Bergung der zwei Unfallautos und reinigten die Fahrbahn. Glück im Unglück: Bei dem Zusammenstoß kamen keine Personen zu Schaden. Nach rund einer Stunde konnte die Feuerwehr den Einsatz wieder beenden, so die Florianis abschließend.