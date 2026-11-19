Nach den Vorwürfen der sexuellen Belästigung im Kärntner Landesdienst sind am vergangenen Freitag am Landesgericht Klagenfurt die Entscheidungen gefallen. Für einen inzwischen fristlos entlassenen Lehrlingsausbilder endete das Verfahren mit einer Diversion – ihm waren unsittliche Berührungen sowie verbale Entgleisungen zur Last gelegt worden. Die frühere Lehrlingsbeauftragte hingegen wurde wegen Amtsmissbrauchs schuldig gesprochen, das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Prozess um Belästigung am Landesgericht

Der Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richter Gernot Kugi verhängte gegen die Beamtin eine Geldstrafe in der Höhe von 36.000 Euro (240 Tagessätze) sowie sechs Monate bedingte Freiheitsstrafe. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie nach einer Meldung über Übergriffe untätig geblieben war, heißt es in Medienberichten. In seiner Urteilsbegründung stellte der Richter klar, dass der Schutz der Auszubildenden ihre zentrale Pflicht gewesen wäre, und attestierte dem Opfer volle Glaubwürdigkeit. Während die Staatsanwaltschaft keine Erklärung abgab, meldete die Verteidigung umgehend Rechtsmittel an.

Schockierende Details

Im Zentrum des Verfahrens standen der Verdacht auf Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses, sexuelle Belästigung sowie Amtsmissbrauch durch Unterlassung. Die Betroffene, die den Fall schließlich ins Rollen brachte, war zu Beginn der Vorfälle erst 17 Jahre alt. Im Laufe der Verhandlung schilderten jedoch auch weitere Auszubildende das distanzlose Verhalten des Mannes: So soll ein männlicher Lehrling wiederholt homophob beleidigt worden sein, zudem habe der Ausbilder regelmäßig intime Fragen zum Sexualleben gestellt. Für Empörung sorgte zudem ein geschmackloses „Ostergeschenk“, das weibliche Angestellte auf ihren Schreibtischen vorfanden – ein Arrangement aus Gurke, Eiern und Schokolade in Form eines männlichen Geschlechtsteils.

Diversion angenommen – und abgelehnt

Vor Gericht bekannten sich zunächst beide Angeklagten als nicht schuldig. Die ehemalige Lehrlingsbeauftragte behauptete, von den Übergriffen nichts gewusst zu haben, und führte die Versetzung der 17-Jährigen auf deren Heimweh zurück. Der Ausbilder räumte zwar unangebrachte Bemerkungen ein, bestritt aber die sexuelle Belästigung. Mit Zustimmung von Staatsanwältin Barbara Baum akzeptierte er eine Diversion über 1.860 Euro, heißt es Berichten zufolge. Auch der Beamtin wurde eine diversionelle Erledigung in Aussicht gestellt, die aufgrund ihres Einkommens über 27.000 Euro betragen hätte und mit einer Verantwortungsübernahme verbunden gewesen wäre. Sie soll dieses Angebot nach Rücksprache mit ihrer Rechtsvertretung abgelehnt haben, woraufhin die Anklagebehörde eine strenge Bestrafung wegen Amtsmissbrauchs forderte.

Hilferufe blieben ohne Folgen

In ihrer per Video abgespielten Aussage schilderte die junge Frau zwei Unterredungen mit der Beauftragten. Bereits beim ersten Treffen habe sie von den Übergriffen berichtet – konkret davon, dass der Ausbilder sie während Autofahrten immer wieder in den Oberschenkel gezwickt habe. Obwohl die Beamtin damals ankündigte, ein Gespräch mit dem Mann zu führen, änderte sich an der Situation nichts. Beim zweiten Treffen ging es schließlich um den Wunsch nach einer Versetzung in eine andere Dienststelle, da sich die Auszubildende in der Abteilung nicht mehr sicher fühlte und ihr an einem anderen Platz zudem bessere Übernahmechancen winkten. Die Verteidigung sah in den Schilderungen hingegen Ungereimtheiten und plädierte auf einen Freispruch im Zweifel.

Nachspiel für weiteren Zeugen: Falschaussage?

Abgeschlossen ist die Affäre mit dem Urteilsspruch jedoch noch lange nicht. Im Zuge des Beweisverfahrens sagte der zuständige Unter-Abteilungsleiter aus, von keinen Grenzüberschreitungen oder dem anzüglichen Ostergeschenk gewusst zu haben – ähnlich wie zuvor bei der Polizei, wo er angab, keine relevanten Wahrnehmungen gemacht zu haben. Dem widersprach jedoch ein von ihm selbst verfasster Aktenvermerk, den ihm Staatsanwältin Baum vorhielt: Darin hatte er nach einer Besprechung notiert, dass sich der weibliche Lehrling vor dem Mitarbeiter fürchte, weil dieser sie ins Gesäß gezwickt habe, heißt es Medienberichten zufolge. Die Staatsanwältin kündigte nach seinen Rechtfertigungsversuchen noch im Gerichtssaal an, das Verhandlungsprotokoll anzufordern und ein Ermittlungsverfahren wegen falscher Zeugenaussage einzuleiten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2026 um 08:22 Uhr aktualisiert