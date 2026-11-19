In einer Hackschnitzelanlage in Preims (Wolfsberg) brach vergangene Nacht ein Feuer aus und griff rasch auf den Dachstuhl über. Die Einsatzkräfte kämpfte stundenlang gegen die Flammen.

Ein nächtlicher Brand hielt die Einsatzkräfte in Preims (Gemeinde Wolfsberg) stundenlang in Atem. In der Nacht auf Donnerstag geriet eine Hackschnitzelanlage bei einem Wirtschaftsgebäude in Brand. Beim Eintreffen der ersten Florianis hatten sich die Flammen bereits bis zum Dachstuhl vorgearbeitet. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert und auch ein angrenzender Wald erfolgreich vor den Flammen geschützt werden.

Schwierige Löscharbeiten wegen Wassermangels

Vor Ort standen die Helfer vor gleich mehreren Herausforderungen. Da nicht genügend Löschwasser direkt verfügbar war, mussten Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr Wasser zur Einsatzstelle schaffen. Zudem gestaltete sich das Ablöschen des Brandguts äußerst aufwendig: Wie Abschnittsfeuerwehrkommandant und Einsatzleiter Christoph Gerak gegenüber dem ORF schilderte, kamen Radlader zum Einsatz, um das glosende Hackgut aus dem Lager ins Freie zu befördern, wo es schließlich endgültig abgelöscht werden konnte.

Entwarnung erst in den frühen Morgenstunden

Der Einsatz zog sich über mehrere Stunden hin, ehe kurz vor fünf Uhr früh endgültig „Brand aus“ gemeldet werden konnte. Glück im Unglück: Weder Menschen noch Tiere wurden bei dem Vorfall verletzt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ausfällt, lässt sich derzeit noch nicht beziffern – auch die genaue Brandursache ist aktuell noch Gegenstand von Ermittlungen.