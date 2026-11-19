Toxische Online-Vorbilder wie „Manfluencer“ und Einsamkeit setzen jungen Männern massiv zu. Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger und der Klagenfurter Verein ponto zeigen, warum neue Männerarbeit jetzt so wichtig ist.

Echte Gleichstellung und wirksame Gewaltprävention gelingen nur, wenn die gesamte Gesellschaft Teil der Lösung ist. Darauf macht Frauen- und Gleichstellungslandesrätin Marika Lagger-Pöllinger aufmerksam und rückt die präventive Burschen-, Männer- und Väterarbeit verstärkt in den Fokus. Der Blick auf Femizide und männliche Suizide wirft eine unbequeme, aber notwendige Frage auf: Welche Vorstellungen von Männlichkeit tragen dazu bei, dass Menschen sich selbst oder andere verletzen – und wie können wir früher gegensteuern? Eine zentrale Anlaufstelle ist dabei der vom Referat für Frauen und Gleichstellung des Landes Kärnten geförderte Verein ponto, der Burschen und Männer in schwierigen Lebenslagen frühzeitig auffängt und neue Perspektiven abseits starrer Rollenbilder eröffnet.

Warum alte Klischees für alle gefährlich werden

„Wenn wir Gewalt an Mädchen und Frauen nachhaltig entgegenwirken wollen, müssen wir auch dort ansetzen, wo schädliche Männlichkeitsbilder entstehen“, betont Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger. „Patriarchale Rollenbilder, niemals Schwäche zeigen zu dürfen und alles allein bewältigen zu müssen, schaden allen. Sie verhindern, dass Männer in Krisen rechtzeitig Hilfe annehmen. Das hat teils dramatische Folgen für sie selbst oder ihr Umfeld.“

©G. Gleiss Frauen- und Gleichstellungslandesrätin Marika Lagger-Pöllinger rückt präventive Männer- und Väterarbeit als wichtigen Teil der Gewaltprävention verstärkt in den Fokus.

Auch die WHO warnt vor starren Normen

Auch eine Übersicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nennt genau solche starren Normen als Hürden, die Männer davon abhalten, bei psychischen Belastungen Unterstützung zu suchen und verweist zugleich auf die Bedeutung wirtschaftlicher Unsicherheit sowie auf die Chance, sich vertrauten Menschen und Fachkräften zu öffnen. Gleichzeitig gilt unmissverständlich: Wer Gewalt ausübt, trägt dafür die volle Verantwortung; Verunsicherung ist keine Entschuldigung.

Wahre Stärke bedeutet heute, ein Nein zu respektieren

Gewaltprävention und die Unterstützung von Männern in Krisen müssen deshalb zusammengedacht werden, ohne ihre Unterschiede zu verwischen oder das Leid von Frauen gegen jenes von Männern aufzurechnen. Patriarchale Rollenbilder zu hinterfragen bedeutet dabei nicht, Männern ihre Identität zu nehmen. Es eröffnet mehr Möglichkeiten, Mann zu sein: fürsorglich, verletzlich, entschlossen und zugewandt zu handeln. Wahre Stärke zeigt sich darin, ein Nein zu respektieren, Hilfe zu suchen und Verantwortung für das eigene Verhalten zu übernehmen.

Experte fordert mehr Mut zur Verletzlichkeit

„Wenn wir Männer ein bisschen weniger cool sind, dafür etwas berührbarer und verletzlicher, würden auch wir Männer selbst dadurch gewinnen. In Wirklichkeit ist es nämlich anstrengend 24/7 performen zu müssen, um seine Männlichkeit zu beweisen“, sagt Dominique Pipal, Mitbegründer von ponto, traumasensibler Berater sowie fachlicher und geschäftlicher Leiter des Vereins.

©G. Gleiss Setzen gemeinsam auf moderne Männerarbeit: Manfred Kummer, Roland Jaritz und Dominique Pipal von der Männerberatung mit Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger.

Gefährliche „Manfluencer“ im Netz

Gerade in unsicheren Zeiten suchen viele junge Männer im Internet nach Orientierung und stoßen dort auf sogenannte „Manfluencer“. Diese verknüpfen Tipps zu Fitness oder Erfolg oft subtil mit Frauenfeindlichkeit und extremen Rollenbildern. Statt teurer Online-Heilsversprechen, die alte Klischees nur neu verpacken, brauchen verunsicherte Burschen und Männer jedoch echte Beziehungsangebote und Unterstützung.

Hier finden Männer echten Halt

Genau diese Räume schafft der Klagenfurter Verein ponto – Verein zur Förderung ganzheitlicher Burschen*- und Männer*arbeit mit Beratungen, Workshops in Schulen und Vereinen, Männercafés und Vätertreffs. Zudem ist ponto Teil der österreichweiten Krisen-Helpline Männerberatung 24/7, die ihre Angebote laufend an neue gesellschaftliche Realitäten anpasst. Etwa, wenn Einsamkeit dazu führt, dass Männer zunehmend Künstliche Intelligenz als Beziehungsersatz nutzen.

Warum ein Gespräch oft schon enorm entlastet

„Jeder Mann, der in einer persönlichen Krise in die Beratung kommt, schätzt es, ein Gegenüber zu haben, das ihn nicht bewertet, auch wenn noch so viel schiefgelaufen sein mag. Das alleine ist oft schon eine große Entlastung für viele. Leider spricht sich das unter Männern noch zu wenig herum“, erklärt Pipal.