Nach der angekündigten Umstellung bei den Kärntner Netztarifen ab Mitte 2027 reagiert nun Landeshauptmann Daniel Fellner. Er begrüßt die Entlastung der Haushalte, kündigt aber weiteren Kampf auf Bundesebene an.

Nach dem Bekanntwerden der geplanten Systemumstellung bei den Kärntner Netztarifen ab Mitte 2027 hat sich nun Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner zu Wort gemeldet. In einer aktuellen Stellungnahme bezeichnet er die angekündigten Maßnahmen der Kärnten Netz als „wichtigen und richtigen und dringend notwendigen Schritt für die Menschen in unserem Land“, durch den eine drohende Erhöhung spürbar abgefedert werde.

Lob für konstruktive Gespräche

Dass laut aktuellen Berechnungen der KNG ab Mitte 2027 rund zwei Drittel der Kärntner Haushalte entlastet werden sollen, wertet der Landeschef als erfreuliche Entwicklung und positives Zeichen in wirtschaftlich fordernden Zeiten. Das Ergebnis beweise aus seiner Sicht, dass konstruktive Gespräche am gemeinsamen Tisch zu guten Lösungen für die Bevölkerung führen können.

Forderung nach bundesweiter Lösung bleibt aufrecht

Trotz der positiven Signale im eigenen Bundesland sieht Fellner die Debatte rund um die Stromgebühren noch lange nicht als abgeschlossen. Die geplante Umstellung auf leistungsabhängige Tarife sei lediglich eine erste wichtige Abfederung auf Landesebene, so Fellner. Das grundsätzliche Gerechtigkeitsproblem in Österreich werde laut ihm dadurch noch nicht behoben, weshalb man sich weiterhin für faire und bundesweit solidarische Netztarife einsetzen werde.