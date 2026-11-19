Wenn Wolfgang Hafner morgens die Augen aufmacht und zum Handy greift, beginnt für ihn meist sofort ein intensiver Arbeitstag unter Hochspannung. Nachrichten von Bürgermeistern, Sorgen von Anrainern, laufende Abstimmungen mit Projektpartnern – der gebürtige Klagenfurter jongliert tagtäglich unzählige Themen gleichzeitig und steht unter enormem Zeitdruck. Seit mehr als zwei Jahrzehnten zieht das „Urgestein“ der Austrian Power Grid (APG) die Strippen bei den größten und umstrittensten Stromnetz-Projekten des Landes. Jetzt steht dem Kärntner seine wohl emotionalste Mission bevor: die 193 Kilometer lange Leitung „Netzraum Kärnten“ mit ihren 670 Maststandorten in Kärnten und Osttirol.

Beim Gespräch mit 5 Minuten im Klagenfurter Lakeside Park trifft man auf keinen abgehobenen Konzern-Manager im Nadelstreif, sondern auf einen Mann, der seine Heimat kennt und für sie brennt. „Ich bin Kärntner, ich lebe selbst hier mit der Leitung“, sagt Hafner und räumt damit gleich mit dem Vorwurf auf, fremde Planer aus Wien würden über die Köpfe der Einheimischen hinweg entscheiden. Doch eines weiß der erfahrene Techniker genau: Bei diesem Riesenprojekt schlagen die Emotionen hoch.

©APG Hafner: „So ein Projekt ist keine One-Man-Show“

„Man muss persönliche Beschimpfungen ertragen“

Wer glaubt, Leitungsbau sei bloß trockene Reißbrett-Arbeit, irrt gewaltig. Hafner hat auf seinem Weg von der Steiermark über das Weinviertel bis nach Salzburg so ziemlich alles erlebt. Und immer wieder stößt er auf dasselbe Spannungsfeld: Strom aus der Steckdose wünscht sich jeder, doch vor der eigenen Haustür löst die Infrastruktur verständlicherweise Sorgen aus. „Es ist nicht mehr wichtig, dass wir alle Strom haben, sondern: Ich will die Anlage nicht am Nachbargrund oder in meiner Nähe haben“, beschreibt er die persönliche Betroffenheit vieler Menschen und ärgert sich darüber, dass manche Gegner genau diese Sorgen bewusst befeuern und mit den Ängsten der Menschen spielen. Manchmal bleibt es jedoch nicht bei sachlicher Kritik, vor allem im Netz wird der Ton mitunter rau. „Man muss leider auch persönliche Beschimpfungen aushalten“, erzählt Hafner nachdenklich. Da zieht selbst der sonst so besonnene Klagenfurter eine klare Grenze: „Wir haben auch eines ganz klar gesagt: Es gibt rote Linien. und wenn Menschen persönlich angegriffen und attackiert werden, sind diese roten Linien ganz einfach überschritten.“

Abschied vom Geburtshaus mit über 80 Jahren

Dass hinter dem erfahrenen Projektleiter ein Mann steckt, dem menschliche Schicksale nahegehen, zeigt eine besondere Geschichte aus Salzburg. Um eine Trasse um sechs Kilometer zu verkürzen und eine ganze Gemeinde zu entlasten, kaufte die APG ein Haus direkt an einer stark befahrenen Straße, gleich neben der Autobahn. Die Lage war alles andere als ruhig, doch für eine Bewohnerin war der Abschied schwer: Im Haus lebte eine über 80-jährige Großmutter, genau dort, wo sie einst geboren wurde. In dem Haus lebten zwei Genrationen unter einem Dach: Während die jüngere Generation, ein Ehepaar, ohnehin den Wunsch hatte, sich räumlich zu verändern, fiel der Abschied der über 80-jährigen Großmutter besonders schwer. „Für die Oma war das schon sehr emotional“, erinnert sich Hafner nachdenklich. „Und da wegzuziehen mit über 80 Jahren, da fühlt man schon mit.“ Das APG-Team begleitete die Familie beim Übergang: Das Ehepaar kaufte ein neues Haus und zog um. Heute sind alle in einem neuen Heim gut angekommen und die Trasse konnte deutlich kürzer gebaut werden.

Vom Kläranlagen-Bauer zum Stromnetz-Errichter

Dass Hafner heute überhaupt Hochspannungsleitungen plant, verdankt er einem Zufall. „Ich bin im Endeffekt ein Quereinsteiger“, lacht er. Nach der HTL für Maschinenbau in Klagenfurt und dem Biotechnologie-Studium in Wien plante er zunächst Kläranlagen. Das verschlug ihn sogar nach Südostasien und auf dem Balkan. 2005 heuerte er schließlich bei der APG an. Was er aus der Abwasser-Welt mitnahm: Man muss die Menschen von Anfang an einbinden. In Kärnten hat sein Team im ersten Dialogjahr bereits hunderte Gespräche geführt und allein in Feldkirchen kamen über 600 Menschen. „So ein Projekt ist keine One-Man-Show“, betont Hafner. Hinter den Standorten für die Masten stecken Geologen, Ökologen, Vogelschützer und Techniker, die jeden einzelnen Punkt nach wissenschaftlichen Kriterien bewerten. Angst vor gesundheitlichen Schäden durch elektromagnetische Felder nimmt Hafner ernst, dafür reiste er extra zu Universitäten in Deutschland und Holland. Sein Fazit: „Mit der Angst zu spielen ist sehr einfach. Aber alle Studien der letzten 15 Jahre bestätigen, dass es zu keiner Gesundheitsgefährdung kommt.“

©Privat Mit der Natur verbunden – Alpenvereinsmitglied Hafner hat die Wanderschuhe immer im Kofferraum

Wanderschuh im Kofferraum und Physik-Nachhilfe daheim

Warum tut sich ein Mann über 60 diesen Knochenjob mit schier endlosen Arbeitstagen überhaupt noch an? „Es geistert schon ein bisschen bei mir herum: Was hinterlassen wir denn eigentlich unseren Kindern?“, sagt der zweifache Vater nachdenklich. Für ihn geht es um einen Generationenvertrag: „Unsere Leitungen, die wir jetzt haben, sind von unseren Vätern und Großvätern errichtet worden. Jetzt sind wir dran, die Infrastruktur für die Energiewende zu schaffen.“ Damit ihm bei den vielen Themen gleichzeitig nicht die Sicherungen durchbrennen, hat Hafner sein ganz eigenes Rezept. In seinem Kofferraum liegen immer Wanderschuhe, Stöcke und eine Stirnlampe bereit. „Wenn es besonders stressig wird, gehe ich, egal ob bei Tag oder am Abend mit der Stirnlampe, eine Runde wandern“, verrät der passionierte Alpenvereins-Mitglied. Die 193 Kilometer lange Kärntner Trasse und jeden einzelnen Standort kennt er inzwischen in- und auswendig: Unzählige Male war er selbst bei jeder Witterung vor Ort im Gelände – heute hat er die gesamte Strecke im Kopf abgespeichert wie auf einer digitalen Landkarte. Seinen wichtigsten Rückzugsort findet er jedoch zu Hause bei seiner Familie. Dort schaltet der Projektleiter ab und verbringt Zeit mit seinen Kindern – etwa, wenn er gemeinsam mit ihnen für Mathe- oder Physiktests lernt. Dabei spürt man sofort sein Lebensmotto, dass man nie auslernt: Selbst beim gemeinsamen Büffeln für die Schule frischt er sein eigenes Wissen immer wieder neu auf und lernt selbst noch etwas dazu.

©Privat Einzelkämpfer auf großer Bühne: Ob bei Bürgerversammlungen oder in hitzigen Diskussionen – Hafner steht für seine Überzeugungen oft als Frontmann ganz vorne!.

Kein Abschied vor dem Ziel

In Kürze stehen in Kärnten die nächsten Info-Messen vor der Tür, bei denen die Feintrasse mit den genauen Maststandorten präsentiert wird. Für Hafner beginnt damit die nächste heiße Phase, doch er blickt ihr mit großer Überzeugung entgegen. „So ein intensiver Dialog auf Augenhöhe mit der Bevölkerung, wie wir ihn hier in Kärnten führen, ist einzigartig. Das hat es so noch nie gegeben“, betont der Projektleiter stolz.

Der EU-Zeitplan ist streng: Spätestens im November 2029 soll der Genehmigungsbescheid auf dem Tisch liegen. Für Hafner steht dabei weit mehr auf dem Spiel als bloß ein Bauprojekt, denn es geht ihm um die Zukunft seiner Heimat und der nächsten Generation: „Mein Ziel ist es, ein genehmigungsfähiges, bau bares Projekt mit maximaler Akzeptanz auf den Tisch zu legen, zum Wohle der Bevölkerung und für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder.“ Und wenn seine Enkelkinder eines Tages auf die Masten blicken, wünscht er sich nur einen Gedanken: „Dass sie sagen: Die haben sich damals wirklich etwas dabei gedacht. Sie haben auch an uns gedacht.“