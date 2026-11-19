Seitens der Kärntner Landesregierung nahmen LH Daniel Fellner, LHStv.in Gaby Schaunig, LHStv. Martin Gruber, LR.in Beate Prettner, LR Peter Reichmann, LR.in Marika Lagger-Pöllinger und LR Sebastian Schuschnig an der Sitzung teil.

Aktuelle Themen rund um die Teuerungen

In Anbetracht von globalen Lieferengpässen, Herausforderungen in der Energieversorgung oder kriegerischen Auseinandersetzungen erklärte Soziallandesrätin LHStv.in Schaunig, dass sich die Landesregierung auf jene Punkte konzentriere, die sie selbst verändern und wo sie selbst eingreifen können. Dabei hob die Sozialreferentin die Kärntner Wohnbauförderung, die Wohnbeihilfe und die Sozialhilfe sowie die beitragsfreie Kinderbetreuung in Kärnten hervor.

Kärntner Wohnbauförderung

Bei der Kärntner Wohnbauförderung habe Kärnten österreichweit eine besondere Stellung: So habe Kärnten bei den gemeinnützigen Wohnungen mit 5,1 Euro/ m² die niedrigsten Mieten aller Bundesländer, heißt es vonseiten des Landes in einer Aussendung. Mehr als zwei Drittel aller Kärntner Hauptmietwohnungen werden gemeinnützig verwaltet und unterliegen somit einer effektiven Preisregelung, so Schaunig. Die Kärntner Wohnbauförderung habe noch einen zweiten Effekt: „Die Wohnbauförderung ist zusätzlich zur Schaffung leistbarer Wohnungen auch eine Preisbremse am gesamten Wohnungsmarkt“, so die Sozialreferentin, die auch den Ausbau des gemeinnützigen Wohnbaus im ganzen Land weiter forcieren möchte.

Kärntner Wohnbeihilfe

Zusätzlich thematisierte Schaunig die Kärntner Wohnbeihilfe: „Kärnten ist das einzige Bundesland, das den Bereich Wohnen sehr umfassend unterstützt: Wir stützen nicht nur Mieterinnen und Mieter von Mietwohnungen, und jene, die in geförderten Wohnungen sind, sondern ALLE Mieterinnen und Mieter und ALLE Eigentümerinnen und Eigentümer, deren Einkommen so gering ist, dass es überproportional mit Heiz- und Betriebskosten belastet wird.“ Die Beiträge wurden laut Schaunig so angepasst, dass sie wirksam seien für alle, die es brauchen.

Sozialhilfe und beitragsfreie Kinderbetreuung

Für Schaunig ist leistbares und qualitativ hochwertiges Wohnen eines unserer Grundbedürfnisse: „Wenn dieser Bereich abgesichert ist, dann sind alle anderen Dinge im Leben leichter zu bewerkstelligen.“ Als zweiten Bereich hob Schaunig die Sozialhilfe hervor: Diese fungiere als ein Auffangnetz bei einem Schicksalsschlag und sorge dafür, dass niemand ins Bodenlose falle. Abschließend verwies Schaunig auf die beitragsfreie Kinderbetreuung im Land, die für die Eltern eine unmittelbare Ersparnis und für die Jüngsten in der Gesellschaft einen chancengerechten frühen Bildungszugang darstelle.

SPÖ: „Teuerung bekämpfen heißt …“

„Die Teuerung macht nicht an der Kärntner Landesgrenze halt. Und sie entsteht auch nicht dort. Aber wir können dafür sorgen, dass sie die Kärntnerinnen und Kärntner weniger hart trifft“, betont SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller dazu. Laut Burgstaller setze Kärnten selbst seit Jahren auf konkrete Entlastung. „Mit der Wohnbeihilfe NEU wurden bisherige Unterstützungen gebündelt und ausgebaut. Neben Mietkosten fließen auch Betriebs- und Heizkosten ein. Außerdem werden einkommensschwache Menschen unterstützt, die im eigenen Haus oder einer Eigentumswohnung leben“, betont er und teilt abschließend mit: „Auch Familien und pflegebedürftige Menschen profitieren von dauerhaften Entlastungen. Die beitragsfreie Kinderbetreuung erspart Eltern jährlich mehrere tausend Euro pro Kind. Rund 182 Millionen Euro investiert das Land 2026 in die Kinderbildung und -betreuung.“

©SPÖ Kärnten Am Foto: SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller

GRÜNE üben Kritik

„Mit den hohen Energiepreise, steigenden Netzkosten, teurem Wohnen und hohen Lebenshaltungskosten wird es für viele Kärntnerinnen und Kärntner finanziell immer enger. Aber was macht die Landesregierung aus SPÖ und ÖVP? Sie schaut viel zu oft zu, statt rechtzeitig gegenzusteuern. Jetzt bekommen die Kärntnerinnen und Kärntner die Rechnung für jahrelange Versäumnisse präsentiert“, kritisiert Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten. Wenig vorausschauend handle laut ihr auch die Landesregierung hinsichtlich des Themas Stromnetze. „Notwendige Investitionen wurden jahrelang aufgeschoben, und jetzt, wo die Netzkosten steigen und weitere Tariferhöhungen drohen, wird plötzlich hektisch Druck gemacht. Es darf nicht sein, dass jetzt die Kärntner Haushalte und Betriebe dafür bezahlen müssen“, so Voglauer.

©Parlamentsdirektion/​Johannes Zinner Am Foto: Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten

FPÖ: „Leben in Kärnten muss wieder leistbar sein“

Laut FPÖ-Klubobmann-Stv. Josef Ofner müssen die Ursachen der Teuerung bekämpft werden: „Die SPÖ propagiert vollmundig, was sie nicht alles gegen die Teuerung tut, obwohl sie für die Preisexplosionen verantwortlich ist“. Das sei laut Ofner so, als würde ein Brandstifter beim Löschen helfen. „In der Coronakrise haben SPÖ und ÖVP das Geld beim Fenster rausgeworfen und während der selbstverschuldeten Energiekrise manövrieren sie das Land von einer Abhängigkeit in die nächste. Die ÖVP und die Grünen haben den Green Deal und das Gold-Plating erschaffen und ruiniert damit die Wirtschaft und den Wohlstand. Dazu kommt die Migrationskrise und damit verbunden eine massive Belastung des Sozial-, Gesundheits- und Bildungssystems. Das Leben in Kärnten muss wieder sicher und leistbar sein – und das geht nur mit den Freiheitlichen!“

©Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS Am Foto: FPÖ-Klubobmann-Stv. Josef Ofner

NEOS: „Teuerung ist nicht in Kärnten entstanden, aber …“

„Die Teuerung ist nicht in Kärnten entstanden, aber das Land und die Gemeinden können sehr wohl selbst etwas dagegen tun“, sagt NEOS-Landessprecher Janos Juvan. „Wasser, Kanal und Müll verteuern das Wohnen jedes Jahr. Diese Gebühren entstehen nicht am Weltmarkt, sondern hängen davon ab, wie sparsam Land und Gemeinden wirtschaften. Wer effizient verwaltet und Doppelgleisigkeiten abbaut, kann die Gebühren senken. Das entlastet die Menschen jeden Monat und nicht nur einmal.“ Für Juvan ist das auch eine Frage der Haltung: „Die Kärntnerinnen und Kärntner müssen sich derzeit genau überlegen, wo sie sparen können. Dasselbe darf man auch von der Politik erwarten.“

©Helge Bauer Am Foto: NEOS-Landessprecher Janos Juvan

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2026 um 13:59 Uhr aktualisiert