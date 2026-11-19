Zehn Jahre nach der erfolgreichen Abwendung der existenzbedrohenden Hypo/HETA-Haftungen setzte das Land nun einen entscheidenden Schritt, heißt es in einer Aussendung. In der heutigen außerordentlichen Regierungssitzung wurde die Umwandlung des Kärntner Ausgleichszahlungsfonds (KAF) in eine GmbH und deren anschließender Verkauf an die bundeseigene ABBAG beschlossen. Grundlage dafür ist das im Juni zwischen Land und Bund unterzeichnete Memorandum of Understanding. Darin wurde Finanzreferentin LHStv.in Gaby Schaunig ermächtigt, die von ihr zuvor ausverhandelte Lösung im Detail auszuarbeiten und die notwendigen Schritte zur Umsetzung vorzubereiten.

450 Millionen Euro Schuldenabbau und 13 Millionen Ersparnis pro Jahr

Im Gegenzug zur Übertragung des KAF an die ABBAG werden bis 2029 Darlehen des Landes Kärnten bei der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA) im Umfang von rund 450 Millionen Euro getilgt. Die erste Tranche in Höhe von 185 Millionen Euro wird bereits im kommenden Monat getilgt, heißt es vonseiten des Landes. Damit sinkt nicht nur der Schuldenstand des Landes erheblich: Kärnten erspart sich durch den Wegfall künftig notwendiger Refinanzierungen und des KAF-Betriebs auch Kosten von rund 13 Millionen Euro jährlich, wird weiter mitgeteilt

Landeshauptmann Fellner: „Großer Erfolg für Kärnten“

„Das ist ein großer Erfolg für Kärnten und der entscheidende letzte Schritt, um eines der schwierigsten Kapitel unserer jüngeren Landesgeschichte endgültig abzuschließen“, betont Landeshauptmann Daniel Fellner. „450 Millionen Euro weniger Schulden bedeuten eine gewaltige Entlastung für unser Bundesland und eine nachhaltige Stärkung unserer finanziellen Handlungsfähigkeit. Unser Anspruch ist es, Kärnten sicher und mit einer klaren Perspektive in die Zukunft zu führen. Dazu gehört, die Lasten der Vergangenheit abzubauen, mit öffentlichen Mitteln verantwortungsvoll umzugehen und die finanziellen Grundlagen für kommende Generationen zu sichern. Mit der heutigen Entscheidung setzen wir genau das in die Tat um.“

Finanzreferentin blickt auf zehn Jahre Sanierung zurück

Finanzreferentin LHStv.in Gaby Schaunig unterstreicht die besondere historische und finanzpolitische Dimension der Entscheidung: „Vor zehn Jahren ist es uns gelungen, eine Haftungsbedrohung in Milliardenhöhe abzuwenden, die Kärnten in seiner Existenz gefährdet hat. Damals haben wir uns ganz bewusst für einen rechtssicheren, risikoarmen und wirtschaftlich vernünftigen Weg entschieden. Dass heute überhaupt Mittel in dieser außergewöhnlichen Größenordnung zur Verfügung stehen, ist eine unmittelbare Folge dieser Lösung.“ Die nun beschlossene Vorgehensweise sei das Ergebnis intensiver, eng abgestimmter Verhandlungen mit dem Bundesministerium für Finanzen. „Ich bedanke mich ausdrücklich bei Finanzminister Markus Marterbauer und allen Beteiligten für die hervorragende und ausgesprochen konstruktive Zusammenarbeit. Wir haben eine Lösung entwickelt, die sowohl für Kärnten als auch für den Bund wirtschaftlich sinnvoll ist, Rechtssicherheit schafft und geerbte Risiken nachhaltig bereinigt“, erklärt Schaunig.

Gruber sieht klares Signal für nachhaltige Bundespolitik

Für LHStv. Martin Gruber ist die ausschließliche Verwendung der Mittel zum Schuldenabbau ein klares Signal für eine nachhaltige, vorausschauende Budgetpolitik: „Wir treffen diese Entscheidung. mit Blick auf die nächsten Generationen und aus Verantwortungsbewusstsein. Anstatt vorhandene Mittel für zusätzliche Ausgaben zu verwenden, reduzieren wir konsequent unsere Schulden und vermeiden neue Finanzierungskosten. Damit setzen wir den Konsolidierungskurs der Kärntner Nachhaltigkeitskoalition fort. Die Entlastung um rund 450 Millionen Euro ist ein enormer Schritt, aber auch ein Auftrag, weiterhin sorgsam und effizient mit öffentlichen Mitteln umzugehen. Strukturreformen, die Vermeidung von Doppelgleisigkeiten und ein verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeld bleiben deshalb unsere klare Linie.“

So funktioniert der Verkauf des KAF an den Bund

Konkret wird der Kärntner Ausgleichszahlungsfonds in eine GmbH umgewandelt und an die bundeseigene ABBAG verkauft. Die im KAF vorhandenen überschüssigen Finanzmittel im Umfang von rund 450 Millionen Euro werden einer klaren und nachhaltigen Verwendung zugeführt, indem Darlehen des Landes bei der ÖBFA in entsprechender Höhe getilgt werden. Dadurch entfällt für Kärnten die Notwendigkeit, diese Darlehen bei Fälligkeit durch neue Kreditaufnahmen zu refinanzieren. Die damit verbundenen Finanzierungskosten von rund elf Millionen Euro jährlich können so künftig vermieden werden. Ebenso fallen die Kosten für den KAF im Umfang von rund zwei Millionen Euro jährlich weg.

Langfristige Entlastung

Mit dem heutigen Regierungsbeschluss werden die im Juni vereinbarten Eckpunkte nun in konkrete Umsetzungsschritte übergeführt, teilt das Land weiter mit. Die erforderlichen gesellschaftsrechtlichen und vertraglichen Maßnahmen werden auf dieser Grundlage vollzogen, heißt es. Damit werde nicht nur die endgültige Bereinigung eines der schwierigsten Kapitel der Kärntner Finanzgeschichte entscheidend vorangebracht, sondern zugleich eine langfristige Entlastung des Landeshaushalts sichergestellt, betont das Land abschließend.

FPÖ: „Verzicht auf Besserungsklausel war fataler Fehler“

Kärntner FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer betonte, dass der Verzicht auf die Besserungsklausel ein „fataler Fehler“ gewesen sei. „Kärnten hat schlichtweg Glück, dass trotz der vielen politischen Fehlentscheidungen bei der Verwertung wesentlich mehr erzielt werden konnte als ursprünglich prognostiziert. Wir Freiheitliche haben bereits 2016 darauf hingewiesen und eine Besserungsklausel für Kärnten gefordert. Schaunig hat damals sämtliche Warnungen in den Wind geschlagen“, betont Angerer und teilt abschließend mit: „Dass für Kärnten nun bis zu 465 Millionen Euro übrigbleiben, sei nach all den Jahren der Skandalisierung der Bank und der Diffamierung des verstorbenen Landeshauptmannes Jörg Haider zumindest ein kleiner Trost.“

©FPÖ Kärnten Am Foto: Kärntner FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer

Team Kärnten begrüßt den Schritt, aber „kein Freudentag“

Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer betont in einer Aussendung: „Mit dem heutigen Beschluss in der außerordentlichen Regierungssitzung, den Kärntner Ausgleichszahlungsfonds in eine GmbH umzuwandeln und an die bundeseigene Abbaugesellschaft ABBAG zu verkaufen wird ein Schritt gesetzt, um eines der dunkelsten und negativsten Kapitel der Kärntner Landesgeschichte abzuschließen. Von einem Freudentag für Kärnten sind wir allerdings meilenweit entfernt.“ Köfer erinnert in diesem Zusammenhang auch daran, dass er es gewesen sei, der bereits vor etlichen Jahren diese Vorgangsweise ins Spiel gebracht hat, den KAF an eine Bundesstelle zu übertragen: „Genau das wird jetzt, Jahre später, auch final umgesetzt und dieser Vorschlag realisiert.“

©zVg. Am Foto: Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer

ÖVP: „Signal für verantwortungsvolle Politik“

ÖVP-Clubobmann Markus Malle betont zur aktuellen Thematik in einer Stellungnahme: „Der heutige Beschluss ist ein Signal für verantwortungsvolle Politik: Er beendet nicht nur die jahrelange Aufarbeitung des Hypo-Desasters, sondern verringert auch die Schulden des Landes. Rund 450 Millionen Euro fließen in Kärntner Verbindlichkeiten – damit verringert sich auch die Zinslast der nächsten Jahre um zumindest 70 Millionen Euro.“

©ÖVP-Club/Bauer Am Foto: ÖVP-Clubobmann Markus Malle

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2026 um 14:29 Uhr aktualisiert