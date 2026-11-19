Mehrere Warnlampen leuchteten auf, bald darauf stieg Rauch aus dem Motorraum: Bei Obermillstatt stand ein Kleintransporter in Flammen. Ein Helfer versuchte noch zu löschen. Die L17 musste vollständig gesperrt werden.

Zuerst machten sich mehrere Kontrollleuchten am Armaturenbrett bemerkbar, wenig später stand das Fahrzeug in Flammen: Für einen 28-jährigen Klagenfurter nahm eine Fahrt durch den Bezirk Spittal an der Drau am Donnerstag ein unerwartetes Ende. Sein Kleintransporter geriet auf der Obermillstätter Landesstraße (L17) in Brand.

Plötzlich Rauch aus dem Motorraum

Gegen 12.10 Uhr war der 28-Jährige von Lammersdorf kommend in Richtung Obermillstatt unterwegs. Während der Fahrt bemerkte er, dass mehrere Warnlampen in seinem Fahrzeug aufleuchteten. Der Mann reagierte und hielt den Kleintransporter am Straßenrand an. Kurz darauf drang Rauch aus dem Motorraum. Ein vorbeikommender Passant erkannte die Situation und versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Doch die Löschversuche blieben erfolglos.

Kleintransporter stand in Vollbrand

Das Feuer breitete sich aus, bis der Kleintransporter schließlich vollständig in Flammen stand. Die Freiwilligen Feuerwehren Obermillstatt und Lammersdorf rückten an und konnten den Brand löschen. Während des Einsatzes musste die L17 für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte ein technischer Defekt im Motorraum das Feuer ausgelöst haben.