Vor gut elf Monaten wurde in Guttaring ein neuer SPAR-Markt eröffnet. Nun wurde über das Unternehmen des selbstständigen Kaufmanns Armin Vallant-Taferner Konkurs eröffnet. Ob und wie der Nahversorger weitergeführt wird, ist offen.

Erst im Dezember 2025 wurde in Guttaring im Bezirk St. Veit an der Glan ein neuer SPAR-Supermarkt eröffnet. Ein moderner Standort, mehr Verkaufsfläche und ein erweitertes Angebot sollten die Nahversorgung in der Gemeinde stärken. Nicht einmal ein Jahr später gibt es nun eine überraschende Entwicklung: Über das Unternehmen des selbstständigen SPAR-Kaufmanns Armin Vallant-Taferner wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Das bestätigte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Donnerstagnachmittag, dem 19. November 2026.

Erst im Dezember wurde der neue SPAR eröffnet

Der zeitliche Abstand zwischen der Neueröffnung und der Insolvenz fällt besonders auf. Am 16. Dezember 2025 öffnete der neue Supermarkt in der Silberegger Straße 11 seine Türen. Der Standort ersetzte den bisherigen SPAR-Markt im Ortszentrum, der seit 1996 bestanden hatte. Die Verkaufsfläche wuchs dabei von 124 auf 600 Quadratmeter. Neben einem größeren Lebensmittelsortiment setzte der neue Markt verstärkt auf regionale Produkte und moderne Ausstattung. Armin Vallant-Taferner hatte den bisherigen SPAR bereits 2018 übernommen. Zur Neueröffnung im vergangenen Dezember beschäftigte der neue Markt laut damaliger Informationen zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Konkursverfahren am Landesgericht eröffnet

Nun steht das Unternehmen hinter dem Nahversorger vor einem Insolvenzverfahren. Wie der AKV mitteilt, wurde am Landesgericht Klagenfurt über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über die Armin Vallant-Taferner e.U. eröffnet. Wie hoch die Schulden des Unternehmens sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch über die Zahl der von der Insolvenz betroffenen Beschäftigten liegen dem Kreditorenverband bislang keine Informationen vor. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 5. Jänner 2027 anmelden.

Wie geht es mit dem SPAR-Markt weiter?

Für die Menschen in Guttaring stellt sich nun vor allem die Frage, wie es mit dem erst vor wenigen Monaten eröffneten Supermarkt weitergeht. Ob der Geschäftsbetrieb fortgeführt werden kann, ein anderer Betreiber einspringt oder eine Schließung bevorsteht, geht aus der aktuellen Insolvenzmeldung nicht hervor. Dazu liegen bislang keine bestätigten Informationen vor. Wichtig ist außerdem die Unterscheidung: Das Konkursverfahren betrifft das Einzelunternehmen von Armin Vallant-Taferner und nicht die Handelskette SPAR insgesamt.