Der Freitag, 20. November, startet in Teilen Kärntens noch grau und nebelig. Doch im Laufe des Tages setzt sich immer öfter die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf bis zu 10 Grad.

In Kärnten beginnt der Freitag vor allem im Klagenfurter Becken und in einigen Tälern mit teils dichtem Nebel. Im Laufe des Vormittags und Tages lösen sich die Nebelfelder zunehmend auf.

Sonne zeigt sich in ganz Kärnten

Anschließend erwartet Kärnten ein freundlicher Mix aus Sonnenschein und harmlosen Wolkenfeldern. Nach örtlich leichtem Morgenfrost wird es am Nachmittag mit Höchstwerten zwischen 7 und 10 Grad etwas milder.