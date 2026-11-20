Nach Bleiburg steht nun auch in Wolfsberg das neue Primärversorgungszentrum kurz vor dem Start. Auf 500 Quadratmetern warten 65 Öffnungsstunden pro Woche sowie ein breites Team aus Ärzten und Therapeuten.

Die wohnortnahe Gesundheitsversorgung in Kärnten wächst weiter: Nach der Eröffnung des Primärversorgungszentrums (PVZ) in Bleiburg Anfang Oktober steht mit Wolfsberg bereits der nächste Standort kurz vor der Fertigstellung. Anfang 2027 soll das neue Zentrum im ehemaligen ADEG-Gebäude in der St. Johanner Straße 2, direkt in unmittelbarer Nähe zur Lavanttal-Klinik, seinen Betrieb aufnehmen. Betrieben wird die Einrichtung von der KABEG gemeinnützige Dienstleistungs-GmbH. Bei einer Baustellenbesichtigung machten sich zahlreiche Vertreter aus Politik und Gesundheitswesen, darunter Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Bundesrätin Claudia Arpa, LAbg. Armin Geißler sowie Vizebürgermeisterin Michaela Lientscher in Vertretung von Bürgermeister Alexander Radl, ein Bild vom aktuellen Baufortschritt.

©Büro LR.in Prettner Besichtigung der Räumlichkeiten des künftigen PVZ.

Arbeiten liegen im Zeitplan

„Es freut mich sehr, dass wir nach Bleiburg schon bald die nächste Eröffnung eines Primärversorgungszentrums in Kärnten feiern können. Hier in Wolfsberg entsteht ein modernes, multiprofessionelles Gesundheitsangebot für die Menschen im gesamten Lavanttal“, betont Gesundheitslandesrätin Beate Prettner. Das Gebäude wurde generalsaniert, derzeit läuft der Innenausbau nach Zeitplan. Auf rund 500 Quadratmetern entstehen barrierefrei auf einer Ebene ärztliche Ordinationen sowie Behandlungs-, Therapie-, Beratungs- und Diagnostikräume. Zudem wird das Gebäude nach klimafitten Standards errichtet und verfügt über eine Photovoltaik-Anlage am Dach. „Unser Anspruch ist es, unterschiedliche Gesundheitsberufe unter einem Dach zusammenzuführen und eine gut abgestimmte, umfassende Betreuung sicherzustellen“, erklärt Thomas Eminger, Geschäftsführer der KABEG.

©Büro LR.in Prettner Das ist der Eingangsbereich der PVZ Wolfsberg.

65 Stunden pro Woche geöffnet, auch am Samstag

Ein großer Vorteil für Patienten sind die ausgedehnten Öffnungszeiten: Das künftige PVZ wird von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr sowie samstags von 7 bis 12 Uhr geöffnet sein, was insgesamt 65 Stunden pro Woche ergibt. „Besonders erfreulich sind auch die langen Öffnungszeiten, die sich am Alltag der Menschen orientieren“, unterstreicht Maximilian Miggitsch, stellvertretender Leiter der ÖGK-Landesstelle Kärnten. Insgesamt sollen im PVZ Wolfsberg 14 Vollzeitstellen entstehen, das Personalrecruiting läuft nach wie vor auf Hochtouren:

Kernteam: Drei Vollzeitäquivalente in der Allgemeinmedizin, 2,5 im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege sowie vier in der Ordinationsassistenz.

Drei Vollzeitäquivalente in der Allgemeinmedizin, 2,5 im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege sowie vier in der Ordinationsassistenz. Erweitertes Angebot: Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Diätologie, Sozialarbeit sowie Psychologie.

3,3 Millionen Euro Baukosten, nächster Standort folgt im April

Die Gesamtkosten für den Bau belaufen sich auf rund 3,3 Millionen Euro. Der Kärntner Gesundheitsfonds (KGF) steuert eine Anschubfinanzierung von 180.000 Euro bei, zudem fließen rund 1,6 Millionen Euro aus EU-Fördermitteln. Die laufende Finanzierung übernehmen Sozialversicherung, Land Kärnten und KGF gemeinsam. Für Vizebürgermeisterin Michaela Lientscher schafft das Projekt durch die Nähe zur Lavanttal-Klinik und die gute Erreichbarkeit „einen echten Mehrwert für unsere Bevölkerung“. Und der Ausbau in Kärnten geht direkt weiter: Bis 2030 sollen im Bundesland bis zu 15 Primärversorgungseinheiten entstehen, wobei nach Wolfsberg bereits im April das PVZ Spittal eröffnen wird, wie Gesundheitslandesrätin Prettner ankündigt.