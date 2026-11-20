Ein tragisches Unglück ereignete sich am späten Donnerstagnachmittag auf der B83 in der Gemeinde Wernberg. Nach einem Frontalcrash kam für einen 25-jährigen Klagenfurter jede Hilfe zu spät.

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, dem 19. November 2026 auf der B83 Kärntner Straße zwischen Lind ob Velden und Kaltschach in der Gemeinde Wernberg. Ein 25-jähriger Mann aus Klagenfurt war gegen 17.45 Uhr in Richtung Wernberg unterwegs, als es während eines Überholmanövers zu einer folgenschweren Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Pkw kam.

25-Jähriger starb noch an der Unfallstelle

Wie die Polizei berichtet, wurde der junge Klagenfurter durch die Wucht des Zusammenstoßes in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Trotz umfangreicher Reanimationsversuche konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden. Der 25-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lenker des entgegenkommenden Autos, ein 50-jähriger Mann aus Klagenfurt, wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung ins LKH Villach gebracht.

B83 stundenlang gesperrt

Aufgrund des schweren Unfalls musste die B83 im Bereich der Unfallstelle vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Erst gegen 23 Uhr konnte die Totalsperre aufgehoben werden.