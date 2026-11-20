Mobilitätsminister Peter Hanke zeichnete am 17. November 2026 die Bundessieger der Aktion „Österreich radelt“ in Wien aus. Gleich neun von 55 Platzierungen gingen dabei nach Kärnten.

Kärntner radbegeistert

Die Aktion „Österreich radelt“ hat wieder mehr als 45.000 Menschen begeistert – dass die Kärntner nicht nur eishockey-, sondern auch radsportbegeistert sind, zeigt ein Blick auf die Statistik: Gleich neun von 55 Platzierungen landeten dieses Jahr in Österreichs südlichstem Bundesland. Wie bunt das Teilnehmer:innenfeld war, zeigen die Auszeichnungen: Den jeweils ersten Platz in ihrer Kategorie holten die Gemeinde Moosburg (Gemeinden mit 2.000–5.000 Einwohner:innen), die Gemeinde Arnoldstein (Gemeinden mit 5.001–15.000 Einwohner:innen), die Verbund Hydro Power GmbH Standort EMH (Betriebe mit 51–250 Mitarbeitenden) und der RSV ARBÖ ASKÖ Villach (Vereine < 50 Mitglieder). Die Betriebssportgemeinschaft STW Klagenfurt wurde als Neueinsteiger bei den Vereinen (201-1.000 Mitglieder) ausgezeichnet. Die Bewohner:innen von Villach erradelten in der Kategorie „Gemeinden mit über 15.000 Einwohner:innen“ den zweiten Platz, ebenfalls Zweiter wurde der RC KAC (Vereine mit 50–200 Mitgliedern). Die Geislinger GmbH in Bad St. Leonhard wurde in ihrer Kategorie Drittplatzierter (Unternehmen mit > 250 Mitarbeitenden) ebenso wie die Gemeinde Bleiburg (Gemeinden mit 2.000–5.000 Einwohner:innen).

Bundesminister Hanke zeichnete Sieger aus

Mehr als 2,1 Millionen Menschen in Österreich nutzen das Fahrrad täglich oder mehrmals pro Woche. Auch bei der Verkehrsmittelwahl gewinnt das Fahrrad zunehmend an Bedeutung: In der Bundeshauptstadt stieg der Radfahranteil im Modal Split seit 1993 von drei auf mittlerweile elf Prozent. In Innsbruck werden sogar 30 Prozent aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt, in der Stadt Salzburg 23 Prozent und in Graz 19 Prozent*. Mit der Aktion „Österreich radelt“ setzt sich das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur gemeinsam mit zahlreichen Gemeinden, Betrieben, Vereinen und Bildungseinrichtungen dafür ein, noch mehr Menschen für das Radfahren im Alltag zu begeistern. „Gerade kurze Alltagswege lassen sich gut mit dem Fahrrad zurücklegen – das spart Platz, schont die Umwelt und hält uns gleichzeitig fit. Unser Ziel ist es, den Radverkehrsanteil in Österreich von derzeit sieben auf 14 Prozent zu erhöhen. Aktionen wie ‚Österreich radelt‘ leisten dazu einen wichtigen Beitrag“, sagte Bundesminister Peter Hanke bei der Sieger:innenehrung. Gemeinsam mit Tobias Weber, Director of Sales & Marketing Europe bei woom, zeichnete er am 17. November 2026 die Bundessieger im Stadtkino im Künstlerhaus Wien aus.

Ganz Österreich radelt

Von 20. März bis 30. September 2026 zählte wieder jede Radfahrt und ganz Österreich radelte mit. Ob kleines Dorf oder Großstadt, Studierende oder Senior:innen, Vereinsmitglieder oder Mitarbeitende – bei „Österreich radelt“ sind alle willkommen. 45.420 Menschen nahmen an der Aktion teil und sammelten fleißig Kilometer. Jede Fahrt mit dem Fahrrad wurde per App oder über die Website erfasst. Neben attraktiven Sachpreisen stand vor allem der freundschaftliche Wettbewerb mit anderen Radfahrer:innen im Mittelpunkt.

Gemeinsam zu neuen Höchstleistungen

Für noch mehr Motivation sorgten Gemeinden, Unternehmen, Vereine und Bildungseinrichtungen, die als Teams beim österreichweiten Radl-Wettbewerb antraten: 469 Vereine, 680 Gemeinden, 25 Universitäten, 173 Schulen und 1.008 Arbeitgeber aus ganz Österreich bewiesen, dass das Fahrrad sowohl beruflich als auch in der Freizeit eine gute Figur macht. Ob am Arbeitsweg, zur Schule, für die Fitness oder einfach nur zum Vergnügen – gemeinsam radelten die Teilnehmenden 40.625.512 Kilometer. Mit insgesamt 45.420 Teilnehmenden und dieser beeindruckenden Kilometerleistung stellte „Österreich radelt“ gleich zwei neue Rekorde auf: Noch nie haben so viele Menschen an der Aktion teilgenommen und noch nie wurden so viele Kilometer gesammelt. Das entspricht rund 1.000 Erdumrundungen oder etwa 62.000 Fahrten von Wien nach Bregenz. Deutlich fällt auch die Umweltbilanz aus: Umgerechnet wurden 7.166 Tonnen CO 2 eingespart. „Das Fahrrad ist ein essenzieller Bestandteil einer modernen und klimafreundlichen Mobilität. Die Beteiligung der vielen Gemeinden und Institutionen zeigt, dass das Radfahren längst zum Alltag der Österreicher:innen gehört“, so Hanke.

Dabei sein ist alles, verglichen wird trotzdem

Ob gemütlich mit dem Rädle durch das Ländle, entspannt auf dem Drahtesel durch Graz oder mit voller Power auf dem Rennrad rund um den Millstätter See – ganz Österreich radelt. Trotzdem stehen die Bundesländer bei „Österreich radelt“ im freundschaftlichen Wettbewerb und spornen einander zu neuen Höchstleistungen an. In der Bundesländerwertung liegt Vorarlberg mit insgesamt elf Stockerlplätzen vorne. Das westlichste Bundesland ist mit fast 10.000 Teilnehmer:innen und mehr als zehn Millionen geradelten Kilometern auch im Bundesländervergleich die klare Nummer eins und sichert sich gleich fünf erste Plätze. Weitere fünf erste Plätze gehen nach Kärnten, Tirol schafft sogar sechs. Auch bei den Stockerlplätzen ist Tirol mit insgesamt zehn Platzierungen stark vertreten. Niederösterreich kommt auch auf zehn, Kärnten auf neun Stockerlplätze. Sechs Platzierungen gehen ins Burgenland, je vier nach Salzburg und Oberösterreich und eine nach Wien.

Österreich radelt weiter

Österreich ist als Skination bekannt. Doch auch auf zwei Rädern bleibt das Land in Schwung – und das nicht nur im Sommer. Bis 11. Februar 2027 warten digitale Trophäen und Sachpreise auf alle, die beim Winterradeln mitmachen. Das gemeinsame Ziel: zwei Millionen Radkilometer.