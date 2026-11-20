Nach zwei Jahren ist Schluss: Die bisherige Pächterin der Lamminger Hütte auf der Saualpe hört aus privaten Gründen auf. Nun wird jemand gesucht, der die beliebte Almhütte im kommenden Sommer übernimmt.

Wer schon immer davon geträumt hat, eine eigene Almhütte zu bewirtschaften, bekommt jetzt auf der Saualpe die Gelegenheit dazu. Für die Lamminger Hütte wird ein neuer Pächter gesucht. Die bisherige Betreiberin Janja Krevzelj hört nach zwei Jahren aus privaten Gründen auf, wie die Kleine Zeitung berichtet. Nun möchte die Agrargemeinschaft Lamminger Halt die Hütte für die kommende Sommersaison neu vergeben.

Almhütte bietet Platz für bis zu 60 Gäste

Die Lamminger Hütte liegt auf 1.355 Metern Seehöhe, etwa 20 Kilometer von St. Andrä im Lavanttal entfernt. Da sie auch mit dem Auto erreichbar ist und Parkmöglichkeiten vorhanden sind, ist sie bei Ausflüglern und Wanderern gleichermaßen beliebt. Im Außenbereich können rund 50 bis 60 Gäste Platz nehmen. Der neue Pächter soll die Hütte von 1. Mai bis 30. September betreiben. Wie das gastronomische Angebot gestaltet wird, bleibt ihm selbst überlassen, Wohn- und Schlafmöglichkeiten für das Personal sind vorhanden. Auch eine Photovoltaikanlage samt Stromspeicher gehört zur Ausstattung. Brennholz für den Herd wird kostenlos bereitgestellt. Wer Interesse an der Bewirtschaftung hat, kann sich direkt bei Obmann Johann Graßler unter 0664/322 00 21 melden.