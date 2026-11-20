Der tragische Todesfall eines Steirers am Wörthersee beschäftigt erneut die Justiz. Mehr als ein Jahr nach dem Unglück muss sich der Betreiber einer schwimmenden Restaurantplattform heute wieder vor dem Landesgericht verantworten.

Mehr als ein Jahr ist seit dem tragischen Unglück am Wörthersee vergangen. Am 16. August 2025 stürzte ein 38-jähriger Mann aus der Steiermark bei Maria Wörth von einer schwimmenden Restaurantplattform ins Wasser. Trotz einer groß angelegten Suchaktion konnte er nur noch tot geborgen werden. Der Betreiber der Plattform steht deshalb wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung vor Gericht. Nachdem der Prozess im Mai vertagt worden war, wird er am heutigen Freitag, dem 20. November 2026, am Landesgericht Klagenfurt fortgesetzt.

Schwere Vorwürfe gegen Betreiber

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Betreiber vor, beim Betrieb der schwimmenden Plattform wesentliche Sicherheitsvorschriften missachtet zu haben. So soll die Plattform weder über die erforderliche Zulassung noch über eine Konzession zur Personenbeförderung verfügt haben. Auch die Beleuchtung sei unzureichend gewesen. Zudem sollen Rettungsmittel gefehlt haben und die Gäste nicht über die Sicherheitsvorkehrungen informiert worden sein. Laut Anklage soll der Unternehmer die Plattform außerdem ohne gültiges Schiffsführerpatent betrieben haben. Der 38-jährige Steirer soll nach seinem Sturz unter die Plattform geraten und infolge des Ertrinkens einen Herzstillstand erlitten haben. Ob der Betreiber dafür strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann, muss nun das Gericht klären. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Erster Prozesstag brachte neue Erkenntnisse

Bereits am 5. Mai wurde am Landesgericht Klagenfurt erstmals über den Fall verhandelt. Dabei spielte unter anderem die rechtliche Einstufung der schwimmenden Plattform eine wichtige Rolle. Ein Sachverständiger kam zu dem Schluss, dass diese aufgrund ihres Antriebs als Boot einzustufen sei und damit entsprechenden schifffahrtsrechtlichen Vorschriften unterliege. Der angeklagte Unternehmer bekannte sich nicht schuldig. Seine Verteidigung bestritt mehrere Vorwürfe der Staatsanwaltschaft und stellte insbesondere infrage, ob die beanstandeten Sicherheitsmängel tatsächlich für den Tod des Gastes verantwortlich waren. Der Verteidiger verwies außerdem darauf, dass es zuvor behördliche Überprüfungen gegeben habe. Auch legte er dem Gericht ein bereits seit rund 20 Jahren bestehendes Schiffsführerpatent seines Mandanten vor. Ob dieses für den konkreten Betrieb der Plattform ausreichend war, ist damit allerdings nicht geklärt.

Freundin schilderte die letzten Minuten

Beim ersten Verhandlungstermin kamen auch mehrere Zeugen zu Wort. Darunter war die Freundin des Verstorbenen, die das gemeinsame Abendessen auf der Plattform gebucht hatte. Ihren Schilderungen zufolge hatte der Steirer im Laufe des Tages große Mengen Alkohol getrunken. Als er ihr auf der Plattform nachging, dürfte er das Gleichgewicht verloren haben und rückwärts ins Wasser gestürzt sein. Dass der 38-Jährige stark alkoholisiert war, hatte bereits ein Sachverständigengutachten nach dem Unglück ergeben. Die Staatsanwaltschaft vertrat beim Prozess jedoch die Auffassung, dass dies den Betreiber nicht von seinen möglichen Sicherheitsverpflichtungen entbinde. Auch der Angeklagte selbst schilderte den Vorfall. Er zeigte sich emotional schwer getroffen und berichtete, unmittelbar nach dem Sturz nach dem Mann gesucht zu haben. Er betonte, er sei davon ausgegangen, dass alles den Vorschriften entsprochen habe und dass auch bei einer Kontrolle durch das Arbeitsinspektorat alles gepasst habe. Der erste Verhandlungstag endete schließlich ohne Urteil.

Heute werden Gutachten erörtert

Nun geht der Prozess in die nächste Runde. Die Fortsetzung ist für Freitag, den 20. November, von 9 bis 13 Uhr am Landesgericht Klagenfurt angesetzt. Im Mittelpunkt soll unter anderem die Erörterung von Sachverständigengutachten aus technischen Bereichen sowie zu Zulassungsfragen stehen. Dem Betreiber drohen im Falle einer Verurteilung wegen grob fahrlässiger Tötung bis zu drei Jahre Haft.