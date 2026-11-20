Alkohol am Steuer: In diesem Kärntner Bezirk krachte es am häufigsten
115 Verletzte bei 97 Alko-Unfällen: Das ist die traurige Bilanz in Kärnten allein heuer im ersten Halbjahr.
Die Zahl der Alko-Unfälle und Verletzten ist heuer gestiegen, informiert die Mobilitätsorganisation VCÖ. Und nun steht die Punsch- und Glühweinzeit bevor. Im Vorjahr war in Kärnten der Dezember der Monat mit dem zweithöchsten Anteil an Alko-Unfällen, macht der VCÖ aufmerksam.
Hier waren die meisten Alkolenker
Über das gesamte Vorjahr war der Anteil der Alko-Unfälle im Bezirk Völkermarkt am höchsten. Erfreulich: Im Bezirk Hermagor gab es im Vorjahr – als einziger Bezirk in Österreich – keinen Alko-Unfall. Das Motto „Don’t drink and drive“ ist unbedingt einzuhalten. Der VCÖ empfiehlt, dort, wo es möglich ist, Bus, Bahn und Anrufsammeltaxis zu nutzen. Alkohol am Steuer ist nach wie vor ein großes Problem im Straßenverkehr. Allein in den vergangenen fünfeinhalb Jahren verloren in Kärnten zwölf Menschen ihr Leben bei Alko-Unfällen, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Weitere 1.371 Menschen wurden verletzt.
Im Dezember besonders viele Unfälle
Im Vorjahr lag der Anteil der Alko-Unfälle in Kärnten im Jahresdurchschnitt bei 6,9 Prozent. Im Dezember stieg er auf 9,2 Prozent. Nur im Faschingsmonat Februar war der Anteil der Alko-Unfälle mit 10,1 Prozent höher. Der Dezember ist der Monat der Weihnachtsmärkte und Punschstände. Aufgrund der Süße wird die Wirkung von Punsch oft unterschätzt. Zudem kann der Alkoholgehalt je Punsch und Punschstand stark variieren. „Die Devise „Don’t drink and drive“ ist unbedingt zu beherzigen“, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Alkohol verlangsamt die Reaktion, der Anhalteweg wird dadurch länger, das Unfallrisiko nimmt zu. Der VCÖ weist darauf hin, dass bereits bei 0,5 Promille das Unfallrisiko auf das Doppelte steigt, bei 1,0 Promille auf das Siebenfache und bei zwei Promille auf das 35-Fache.
Das empfiehlt der VCÖ
Der VCÖ empfiehlt, möglichst mit Bahn, Bus oder Anrufsammeltaxi statt mit dem Auto zu Weihnachtsmärkten oder zu Veranstaltungen zu fahren. „Ein gutes öffentliches Verkehrsangebot macht unsere Mobilität nicht nur umweltverträglicher, sondern auch sicherer“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest. Umso wichtiger ist es, das Angebot an Bahn- und Busverbindungen sowie Anrufsammeltaxis weiter zu verbessern. Auch die Verbindung von Siedlungen mit dem nächstgelegenen Ort durch Geh- und Radwege erhöht die Verkehrssicherheit. Immer wieder kommt es zu Unfällen, wenn in der Nacht Personen aufgrund eines fehlenden Gehwegs am Rand einer Freilandstraße nach Hause gehen.
Große Unterschiede zwischen den Bezirken
Auch die Kontrollen der Exekutive wirken präventiv gegen Unfälle. Im Vorjahr wurden in Kärnten 136.488 Alko-Kontrollen durchgeführt. Bei 3.368 Kontrollen kam es zu einer Anzeige, wie Daten des Innenministeriums zeigen. Auch die Übernahme sozialer Verantwortung trägt zur Reduktion von Alko-Unfällen bei. Gerade in Freundesrunden ist es wichtig, nicht wegzuschauen, wenn sich jemand aus der Runde alkoholisiert hinter das Lenkrad setzen möchte. „Gute Freunde greifen ein und schauen nicht weg“, erinnert der VCÖ. Zwischen den Kärntner Bezirken gibt es beim Anteil der Alko-Unfälle große Unterschiede, wie die VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Im Vorjahr war der Anteil der Alko-Unfälle im Bezirk Völkermarkt mit 10,1 Prozent am höchsten, gefolgt vom Bezirk St. Veit an der Glan mit 9,6 Prozent. Erfreulich: Im Bezirk Hermagor gab es – als einziger Bezirk in Österreich – im Vorjahr keinen einzigen Alko-Unfall, informiert der VCÖ.
In Kärnten ist die Zahl der Alko-Unfälle heuer gestiegen (Anzahl Verkehrsunfälle mit Personenschaden mit alkoholisierten Beteiligten in Kärnten)
1.Halbjahr 2026: 97 Unfälle / 115 Verletzte / kein Todesopfer
1.Halbjahr 2025: 89 Unfälle / 106 Verletzte / kein Todesopfer
1.Halbjahr 2024: 98 Unfälle / 122 Verletzte / kein Todesopfer
1.Halbjahr 2023: 90 Unfälle / 103 Verletzte / 1 Todesopfer
1.Halbjahr 2022: 102 Unfälle / 130 Verletzte / 3 Todesopfer
1.Halbjahr 2021: 73 Unfälle / 98 Verletzte / 2 Todesopfer
Gesamtjahr 2025: 194 Unfälle / 237 Verletzte / 3 Todesopfer
Gesamtjahr 2024: 227 Unfälle / 272 Verletzte / 1 Todesopfer
Gesamtjahr 2023: 194 Unfälle / 225 Verletzte / 1 Todesopfer
Gesamtjahr 2022: 219 Unfälle / 272 Verletzte / 4 Todesopfer
Gesamtjahr 2021: 193 Unfälle / 250 Verletzte / 3 Todesopfer