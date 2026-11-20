Die Zahl der Alko-Unfälle und Verletzten ist heuer gestiegen, informiert die Mobilitätsorganisation VCÖ. Und nun steht die Punsch- und Glühweinzeit bevor. Im Vorjahr war in Kärnten der Dezember der Monat mit dem zweithöchsten Anteil an Alko-Unfällen, macht der VCÖ aufmerksam.

Hier waren die meisten Alkolenker

Über das gesamte Vorjahr war der Anteil der Alko-Unfälle im Bezirk Völkermarkt am höchsten. Erfreulich: Im Bezirk Hermagor gab es im Vorjahr – als einziger Bezirk in Österreich – keinen Alko-Unfall. Das Motto „Don’t drink and drive“ ist unbedingt einzuhalten. Der VCÖ empfiehlt, dort, wo es möglich ist, Bus, Bahn und Anrufsammeltaxis zu nutzen. Alkohol am Steuer ist nach wie vor ein großes Problem im Straßenverkehr. Allein in den vergangenen fünfeinhalb Jahren verloren in Kärnten zwölf Menschen ihr Leben bei Alko-Unfällen, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Weitere 1.371 Menschen wurden verletzt.

Im Dezember besonders viele Unfälle

Im Vorjahr lag der Anteil der Alko-Unfälle in Kärnten im Jahresdurchschnitt bei 6,9 Prozent. Im Dezember stieg er auf 9,2 Prozent. Nur im Faschingsmonat Februar war der Anteil der Alko-Unfälle mit 10,1 Prozent höher. Der Dezember ist der Monat der Weihnachtsmärkte und Punschstände. Aufgrund der Süße wird die Wirkung von Punsch oft unterschätzt. Zudem kann der Alkoholgehalt je Punsch und Punschstand stark variieren. „Die Devise „Don’t drink and drive“ ist unbedingt zu beherzigen“, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Alkohol verlangsamt die Reaktion, der Anhalteweg wird dadurch länger, das Unfallrisiko nimmt zu. Der VCÖ weist darauf hin, dass bereits bei 0,5 Promille das Unfallrisiko auf das Doppelte steigt, bei 1,0 Promille auf das Siebenfache und bei zwei Promille auf das 35-Fache.

Das empfiehlt der VCÖ

Der VCÖ empfiehlt, möglichst mit Bahn, Bus oder Anrufsammeltaxi statt mit dem Auto zu Weihnachtsmärkten oder zu Veranstaltungen zu fahren. „Ein gutes öffentliches Verkehrsangebot macht unsere Mobilität nicht nur umweltverträglicher, sondern auch sicherer“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest. Umso wichtiger ist es, das Angebot an Bahn- und Busverbindungen sowie Anrufsammeltaxis weiter zu verbessern. Auch die Verbindung von Siedlungen mit dem nächstgelegenen Ort durch Geh- und Radwege erhöht die Verkehrssicherheit. Immer wieder kommt es zu Unfällen, wenn in der Nacht Personen aufgrund eines fehlenden Gehwegs am Rand einer Freilandstraße nach Hause gehen.

Große Unterschiede zwischen den Bezirken

Auch die Kontrollen der Exekutive wirken präventiv gegen Unfälle. Im Vorjahr wurden in Kärnten 136.488 Alko-Kontrollen durchgeführt. Bei 3.368 Kontrollen kam es zu einer Anzeige, wie Daten des Innenministeriums zeigen. Auch die Übernahme sozialer Verantwortung trägt zur Reduktion von Alko-Unfällen bei. Gerade in Freundesrunden ist es wichtig, nicht wegzuschauen, wenn sich jemand aus der Runde alkoholisiert hinter das Lenkrad setzen möchte. „Gute Freunde greifen ein und schauen nicht weg“, erinnert der VCÖ. Zwischen den Kärntner Bezirken gibt es beim Anteil der Alko-Unfälle große Unterschiede, wie die VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Im Vorjahr war der Anteil der Alko-Unfälle im Bezirk Völkermarkt mit 10,1 Prozent am höchsten, gefolgt vom Bezirk St. Veit an der Glan mit 9,6 Prozent. Erfreulich: Im Bezirk Hermagor gab es – als einziger Bezirk in Österreich – im Vorjahr keinen einzigen Alko-Unfall, informiert der VCÖ.