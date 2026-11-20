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Alko- und Drogenlenker: 19 Führerscheine in nur einer Nacht abgenommen
Von gestern auf heute fand ein Schwerpunkt der Polizei in Kärnten statt. 19 Führerscheine wurden abgenommen.
Unter Leitung der Landesverkehrsabteilung der LPD Kärnten fand vom 19. auf den 20. November 2026 ein Schwerpunkt gegen Alkohol am Steuer im gesamten Bundesland Kärnten statt.
Das Ergebnis:
15 Führerscheine wurden Alkolenkern in Kärnten abgenommen. Und vier Drogenlenker verloren zudem ihren Schein. Und das in nur einer Nacht. Neun Fahrzeuglenker werden wegen Verweigerung des Alko- bzw. Drogentests angezeigt.
Weitere Ergebnisse:
- 18 Minderalkoholisierungen beim Lenken eines KFZ festgestellt
- Insgesamt 235 Übertretungen nach der StVO und dem KFG angezeigt
- und 107 Organmandate wegen Übertretungen nach der StVO und dem KFG eingehoben.
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