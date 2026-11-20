Von gestern auf heute fand ein Schwerpunkt der Polizei in Kärnten statt. 19 Führerscheine wurden abgenommen.

Bei einer Schwerpunktkontrolle der Polizei wurden in nur einer Nacht 19 Führerscheine abgenommen.

Bei einer Schwerpunktkontrolle der Polizei wurden in nur einer Nacht 19 Führerscheine abgenommen.

Unter Leitung der Landesverkehrsabteilung der LPD Kärnten fand vom 19. auf den 20. November 2026 ein Schwerpunkt gegen Alkohol am Steuer im gesamten Bundesland Kärnten statt.

Das Ergebnis:

15 Führerscheine wurden Alkolenkern in Kärnten abgenommen. Und vier Drogenlenker verloren zudem ihren Schein. Und das in nur einer Nacht. Neun Fahrzeuglenker werden wegen Verweigerung des Alko- bzw. Drogentests angezeigt.