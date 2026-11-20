Was wäre ein Dorf ohne sein Lebensmittelgeschäft? In Sirnitz konnte die Schließung des örtlichen Spar-Marktes vor einigen Jahren verhindert werden. Heute ist er ein wichtiger Treffpunkt – und wird nun vom Land unterstützt.

Für viele Menschen in ländlichen Gemeinden ist ein Lebensmittelgeschäft im eigenen Ort besonders wichtig. In Sirnitz im Bezirk Feldkirchen konnte der örtliche Spar-Markt durch die Übernahme der Familien Hinteregger und Huber im Jahr 2015 erhalten werden. Heute wird das Geschäft von Claudia Huber geführt. Und jetzt darf sich der Betrieb über den Nahversorgerbonus des Landes Kärnten freuen.

Mehr als nur ein Lebensmittelgeschäft

Neben Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs bietet der Spar-Markt auch regionale Produkte an. Zum Geschäft gehören außerdem eine Blumentheke, eine Trafik und ein eigenes Café. Für Feiern und Veranstaltungen können Kunden zudem individuell zusammengestellte Platten und belegte Brötchen bestellen. Bei einem Besuch machten sich Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) und Bürgermeister Wilfried Mödritscher (ÖVP) ein Bild vom Betrieb. „Unsere Nahversorger sichern die Lebensmittelversorgung am Land, sie schaffen Arbeitsplätze und sind unverzichtbare Treffpunkte in den Regionen“, betonte Schuschnig.

Bis zu 6.000 Euro Förderung möglich

Mit dem 2020 eingeführten Nahversorgerbonus unterstützt das Land Kärnten kleinere Lebensmittelgeschäfte, um Schließungen entgegenzuwirken. Pro Betrieb sind bis zu 6.000 Euro Förderung möglich. Davon entfallen 4.000 Euro auf laufende Kosten oder kleinere Investitionen. Weitere 2.000 Euro können in Form von Marketingleistungen des Genusslands Kärnten genutzt werden. Nach Angaben des Landes wurden seit Einführung der Förderung mehr als zwei Millionen Euro ausbezahlt und damit rund 360 Arbeitsplätze unterstützt. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Förderbudget für 2026 bereits im Juni von 400.000 auf 600.000 Euro erhöht, mehr dazu hier: Mehr Geld für Kärntner Nahversorger: Bonus wird aufgestockt.