Kärnten steht ein am Wochenende ein Wetterumschwung bevor. Nach einem sonnigen Samstag ziehen am Sonntag dichte Wolken auf, die sogar Schnee in tiefe Lagen bringen können. Wir haben nachgefragt, wo es winterlich werden könnte.

Besonders in den Karnischen Alpen und den Karawanken könnte es am Wochenende schneien.

Besonders in den Karnischen Alpen und den Karawanken könnte es am Wochenende schneien.

Das Wochenende in Kärnten zeigt sich wettertechnisch zweigeteilt. Während am Samstag noch häufig die Sonne scheint und Temperaturen von bis zu 10 Grad erwartet werden, kündigt sich für Sonntag ein deutlicher Wetterumschwung an. Ein Mittelmeertief bringt dichte Wolken, Regen und teilweise sogar Schnee bis in tiefere Lagen.

Samstag bringt noch viel Sonnenschein

„Das Wochenende wird ein bisschen zweigeteilt“, erklärt Meteorologe Michael Tiefgraber von der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Am Samstag, dem 21. November, sorgt ein Zwischenhoch zunächst für freundliches Wetter. Zwar können sich in der Früh noch Nebelfelder halten, diese sollten sich aber auflösen und der Sonne Platz machen. Nach einem frostigen Start mit Temperaturen zwischen minus 2 und plus 2 Grad steigen die Höchstwerte auf 6 bis 10 Grad. Vor allem in den nördlichen Regionen Kärntens, vom Mölltal bis ins obere Lavanttal, kann lebhafter Nordwind aufkommen.

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Am Sonntag kommt der Schnee zurück

Am Sonntag, dem 22. November, ist es mit dem freundlichen Wetter dann vorbei. „Von Südwesten her bringt ein Mittelmeertief dichte Wolken“, so Tiefgraber. Ab der Mittagszeit setzt Regen ein, der in höheren Lagen zunehmend in Schnee übergeht. Ab etwa 800 Metern dürfte vielerorts Schnee fallen. Bei kräftigeren Niederschlägen kann die Schneefallgrenze sogar noch weiter sinken.

Hier könnte es besonders kräftig schneien

Besonders im Süden Kärntens wird einiges an Niederschlag erwartet. Laut Tiefgraber sind vor allem die Karnischen Alpen und die Karawanken betroffen. In den Karawanken und den südöstlichen Landesteilen sollen die Niederschläge am längsten anhalten. Dort könnte die Schneefallgrenze deshalb auch noch tiefer sinken. Dazu wird es deutlich kälter als am Samstag. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus 3 und plus 2 Grad, tagsüber werden nur noch 2 bis 6 Grad erreicht.