Ein bekanntes Kärntner Familienunternehmen bekommt einen neuen Eigentümer: Nach fast 50 Jahren übergibt die Familie Plessin ihre sechs Optikgeschäfte an sehen!wutscher – und zwar noch heuer.

1978 eröffnete Alfred Plessin in Villach sein erstes Optikgeschäft – damals mit nur einem Mitarbeiter. Fast fünf Jahrzehnte später betreibt das Familienunternehmen sechs Standorte in Kärnten und beschäftigt rund 30 Mitarbeiter. Nun steht ein bedeutender Wechsel bevor: Mit 1. Dezember 2026 übernimmt sehen!wutscher sämtliche Filialen von Optik Plessin, wie am 20. November bekannt gegeben wurde. Betroffen sind die Standorte in Villach, Klagenfurt, Wolfsberg, Kötschach-Mauthen und Hermagor.

„Ein Unternehmen weiterzugeben, ist kein leichter Schritt“

Zuletzt wurde das Unternehmen von René Plessin geführt. Bei der Suche nach einer Nachfolge war der Familie besonders wichtig, die Geschäfte an jemanden zu übergeben, der die bisherige Arbeit fortführt, wie sie in einer Aussendung betonen. Die Wahl fiel schließlich auf die Unternehmerfamilie Wutscher, mit der die Familie Plessin bereits seit Generationen verbunden ist. „Ein Unternehmen weiterzugeben, das so lange Teil unserer Familie war, ist kein leichter Schritt“, erklären Gründer Alfred Plessin und Geschäftsführer René Plessin. Umso mehr freue man sich, dass das Lebenswerk bei Familie Wutscher in guten Händen sei. Auch Alexandra Wutscher-Hold und Fritz Wutscher junior, die Geschäftsführer von sehen!wutscher, betonen die Bedeutung der Übernahme. „Dass uns Familie Plessin dieses Lebenswerk anvertraut, berührt uns – und ist für uns zugleich eine große Verantwortung.“

Was ändert sich für die Kunden?

Für die Kunden soll zunächst vieles beim Alten bleiben. Die bestehenden Teams werden laut Unternehmen übernommen, sodass die gewohnten Ansprechpartner weiterhin in den Geschäften anzutreffen sind. Auch die persönliche Beratung und das handwerkliche Fachwissen sollen erhalten bleiben. Mit der Übernahme endet für Optik Plessin nach knapp 50 Jahren ein Kapitel als eigenständiges Familienunternehmen. Doch gemeinsam mit Fritz Wutscher junior betont René Plessin:

Wir freuen uns, dass die Übergabe der Standorte so erfolgreich stattgefunden hat und wir so herzlich empfangen wurden. Durch die Übergabe kann Bewährtes bewahrt werden und gleichzeitig neueMöglichkeiten geschaffen werden.”

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2026 um 12:56 Uhr aktualisiert