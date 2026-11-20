Der Ärger um die geplante Erhöhung der Stromnetzkosten in Kärnten geht in die nächste Runde. Während die Gebühren in weiten Teilen Österreichs ab 2027 sinken sollen, droht Kärntner Haushalten ein deutliches Plus. Bereits vergangene Woche hatte das Land angekündigt, dagegen vorgehen zu wollen. Nun wurde dieser Schritt tatsächlich gesetzt: Am Donnerstag, dem 19. November 2026, hat Kärnten eine umfangreiche Stellungnahme bei der Regulierungsbehörde E-Control eingebracht. Das teilte das Land am Freitag mit. Darin werden sowohl rechtliche als auch fachliche Bedenken gegen die geplanten Netztarife vorgebracht.

Leistungsabhängiger Netztarif ab Juli 2027 kommt

Hintergrund ist der Ende Oktober veröffentlichte Tarifentwurf der E-Control. Demnach sollen die Stromnetzentgelte österreichweit ab 1. Jänner 2027 durchschnittlich um 3,6 Prozent sinken. Für das Kärntner Netzgebiet war hingegen eine Erhöhung um 9,6 Prozent vorgesehen. Vor wenigen Tagen kam jedoch erneut Bewegung in die Diskussion und es wurde seitens der KELAG, einer Tochter der Kärnten Netz, verkündet, dass Kärnten als erstes Bundesland in Österreich einen leistungsabhängigen Netztarif einführen werden. Von diesem sollen rund 75 Prozent aller Kunden aus Kärnten profitieren und die Erhöhung der Netztarife soll für durchschnittliche Haushalte „nur“ mehr 4,7 Prozent entgegen der ursprünglich geplanten 9,6 Prozent betragen, so die KELAG.

Sorge um Betriebe und Haushalte

Landeshauptmann Daniel Fellner bezeichnete die Systemumstellung ab Juli 2027 zwar als „wichtigen und richtigen und dringend notwendigen Schritt für die Menschen in unserem Land“. Das Land warnt allerdings davor, dass die Umstellung nicht für alle Vorteile bringt. Vor allem kleinere und mittlere Unternehmen sowie landwirtschaftliche Betriebe könnten stärker belastet werden, wenn sie ihren Stromverbrauch nicht flexibel auf andere Tageszeiten verlagern können. Auch Haushalte mit Wärmepumpen oder Elektroautos könnten betroffen sein. Besonders kritisch sieht Energiereferent Sebastian Schuschnig (ÖVP) die vorgesehene Regelung, wonach bei Überschreitung einer vereinbarten Bezugsleistung der zehnfache Leistungspreis verrechnet werden könnte. Kärnten verlangt deshalb längere Übergangsfristen und eine weniger strenge Bewertung kurzfristiger Verbrauchsspitzen.

Land ortet rechtliche Mängel

Besonders scharfe Kritik übt das Land an der fehlenden Nachvollziehbarkeit der Berechnungen. Laut der eingebrachten Stellungnahme seien weder die genaue Methode zur Festlegung der Netzentgelte noch die zugrunde liegenden Kostenbescheide ausreichend offengelegt worden. Das Land sieht darin einen möglichen Verstoß gegen österreichische und europäische Transparenzvorgaben. „Während die Netzkosten in weiten Teilen Österreichs sinken sollen, droht Kärnten ein unsolidarisches und intransparentes Plus“, kritisiert Landeshauptmann Fellner. Er verlangt, dass die Berechnungsgrundlagen vollständig offengelegt werden. Zudem soll untersucht werden, ob große Pumpspeicherkraftwerke das Kärntner Stromnetz besonders stark beanspruchen und dadurch die Gebühren für die Bevölkerung erhöhen. Das Land fordert außerdem, die Kosten für den österreichweiten Netzausbau gerechter auf alle Bundesländer aufzuteilen.

Jetzt ist auch Kärnten Netz gefordert

Mit der Stellungnahme ist der Streit allerdings noch nicht beendet. Schuschnig weist darauf hin, dass das Land zwar Einwände gegen den Verordnungsentwurf vorbringen kann, einen entsprechenden Kostenbescheid der E-Control aber nur der betroffene Netzbetreiber selbst bekämpfen kann. Deshalb fordert er auch die Kärnten Netz zum Handeln auf. Bereits Anfang November hatte Fellner Kelag-Vorstand Reinhard Draxler und Kärnten-Netz-Geschäftsführerin Eva Tatschl zu einem Gespräch gebeten. Eine unmittelbare Lösung brachte das Treffen damals nicht, mehr dazu hier: Fellner nach Kelag-Gespräch unzufrieden. Die inzwischen angekündigte Umstellung auf leistungsabhängige Tarife begrüßte Fellner zwar als ersten Schritt zur Abfederung der Mehrkosten, an seiner grundsätzlichen Forderung hält er jedoch fest.