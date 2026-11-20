Gewalt gegen Frauen und Mädchen gehört weltweit zu den am stärksten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen. In Österreich hat jede dritte Frau bereits körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt.

Die Botschaft von LHStv.in Gaby Schaunig und Frauen- und Gleichstellungsreferentin Marika Lagger-Pöllinger anlässlich der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“, die am 25. November beginnen, ist daher ganz klar: „In Kärnten gilt: Null Toleranz gegenüber Gewalt an Frauen und Mädchen! Ob in einer Beziehung, im öffentlichen Raum, digital, am Arbeitsplatz oder innerhalb der Familie – Gewalt hat viele Gesichter und jede Frau hat das Recht auf Schutz und Hilfe. Wir haben ein großes Netzwerk an kostenlosen, vertraulichen und anonymen Anlaufstellen für Frauen geschaffen. Ihr seid nicht allein! Gleichzeitig sichern wir mit der Förderung von Männerberatungsstellen auch Angebote für Männer ab und setzen einen starken Fokus auf Präventionsarbeit. Das Aufbrechen stereotyper Rollenklischees ist ein elementarer Baustein, wenn es um Gewaltschutz geht.“

Monatlich durchschnittlich 1.600 Klientinnen

Wie groß der Bedarf an Beratung ist, zeigen die aktuellen Zahlen: Rund 200 Männer nehmen durchschnittlich monatlich Beratungen bei der Caritas Männerberatung und dem Verein ponto – Verein zur Förderung ganzheitlicher Burschen*- und Männer*arbeit in Anspruch. Die Kärntner Frauen- und Mädchenberatungsstellen beraten monatlich durchschnittlich 1.600 Klientinnen und Klienten. Die Bandbreite der Beratungsthemen reicht von Arbeit, psychischer und physischer Gesundheit, Familie und Beziehung bis Gewalt.

Auch Frauenhaus hilft

In den vier Kärntner Frauenhäusern finden Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen oder bedroht sind, gemeinsam mit ihren Kindern Schutz und eine sichere Unterkunft. Neben einem geschützten Wohnraum erhalten sie dort auch psychosoziale Beratung, Unterstützung in Krisensituationen und Hilfe beim Aufbau einer gewaltfreien Zukunft. Zusätzlich zur persönlichen Beratung gibt es auch Telefonangebote, die rund um die Uhr erreichbar sind, etwa die Kärntner Beratungshotline für Frauen und Mädchen unter 0660 244 24 01 sowie der Männernotruf unter 05 76 77 oder Männerinfo unter 0800 400 777.

Viele Beratungs- und Hilfsangebote: Anknüpfend an die „Orange the World“-Kampagne der UN-Women und als Zeichen der Solidarität werden auch heuer das Amt der Kärntner Landesregierung und das Kärntner Landhaus in Klagenfurt vom 25. November bis 10. Dezember 2026 in der Farbe Orange erstrahlen.

Im Rahmen der Kinokampagne „Hinschauen.Handeln.Helfen.“ wird das Sujet „STOPP der Gewalt an Frauen“ – mit der Nummer der Kärntner Beratungshotline für Frauen und Mädchen und einem QR-Code mit den Kontakten aller Beratungsstellen vor den Filmen im Aktionszeitraum in allen Kärntner Kinos eingeblendet.

Von 4. bis 6. Dezember finden kostenlose Themenfilmabende im Klagenfurter Volkskino statt. Kartenreservierung: kino@volkskino.net oder 0463 319880

Ab 25. November wird bei SPAR in Kärnten 16 Tage lang die Kärntner Beratungshotline für Frauen und Mädchen auf jeden Kassabon gedruckt. Täglich gibt es bei SPAR in Österreich deutlich mehr als eine Million Zahlungsvorgänge und somit mehr als eine Million Kassabons.

Auch die Kärntner Gemeinden bekamen heuer wieder Gewaltschutzplakate per E-Mail zugesendet, ebenso wie Plakate der Sichtbarkeitskampagne für die Kärntner Frauen- und Mädchenberatungsstellen, die seit 2. November bis 1. Dezember in ganz Kärnten läuft.

„Hilfe ist immer möglich!“

„Als Referat für Frauen und Gleichstellung setzen wir das ganze Jahr über Maßnahmen zur Prävention von Gewalt gegen Frauen und Mädchen – denn Gewalt betrifft uns alle und kommt in allen gesellschaftlichen Schichten und Altersgruppen vor! Besonders wichtig ist uns auch, dass jede Frau in Kärnten weiß: Es gibt in jedem Bezirk eine anonyme, vertrauliche und kostenlose Beratungsstelle für Frauen und Mädchen. Deshalb haben wir die kärntenweite Sichtbarkeitskampagne für die Frauenberatungsstellen gestartet“, so Martina Gabriel, Landesfrauen- und Gleichstellungsbeauftragte. „Hilfe ist immer möglich! Für beide Geschlechter! Bitte nehmen Sie die kostenlosen Angebote in Anspruch, bevor die Situation eskaliert. Im Notfall rufen Sie die Polizei! Und wenn Sie Gewalt beobachten, zeigen Sie Zivilcourage und schauen Sie nicht weg. Wir müssen als Gesellschaft klar und geschlossen gegen jede Form von Gewalt auftreten“, betonen Schaunig und Lagger-Pöllinger.