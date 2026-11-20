Zwischen 2027 und 2032 investiert der Bund 19,5 Milliarden Euro in die Bahn. Auch Kärnten profitiert von modernen Bahnhöfen und besseren Strecken. Zudem entstehen neue Jobs.

Unter anderem stehen in Kärnten die Bahnhofsumbauten in Villach und Rothenthurn auf dem Programm.

Unter anderem stehen in Kärnten die Bahnhofsumbauten in Villach und Rothenthurn auf dem Programm.

Rund drei Milliarden Euro pro Jahr nimmt der Bund in den Jahren 2027 bis 2032 für den weiteren Ausbau der Schiene in die Hand. Wie Nationalratsabgeordnete Petra Oberrauner (SPÖ) im Rahmen des aktuellen ÖBB-Rahmenplans mitteilt, bringt dieses Milliardenpaket auch für Kärnten spürbare Verbesserungen bei Infrastruktur und Arbeitsplätzen.

Bahnhöfe und Strecken werden modernisiert

Derzeit gibt es mehrere laufende und geplante Bauvorhaben im Bundesland. Dazu gehören die Bahnhofsumbauten in Villach und Rothenthurn ebenso wie die Modernisierung des Güterumschlagzentrums in Fürnitz. Zudem steht die Attraktivierung der Ossiacherseebahn auf der Strecke zwischen St. Veit an der Glan und Villach auf dem Programm. Oberrauner sieht darin eine direkte Stärkung für den Wirtschaftsstandort sowie bessere Bedingungen für Pendler.

Fahrgastrekord und Milliarden trotz Sparkurs

Im Jahr 2025 nutzten mit 559 Millionen Fahrgästen so viele Menschen wie noch nie Busse und Züge der ÖBB, wobei 94 Prozent der Nahverkehrszüge pünktlich unterwegs waren. Trotz allgemeiner Einsparungsnotwendigkeiten halte der Bund daher an den Investitionen fest. Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi (SPÖ) bezeichnet den Rahmenplan als Garanten dafür, dass Österreich im EU-Vergleich seine Spitzenposition beim Bahnverkehr behaupten kann.

Mehr Sitzplätze und tausende Jobs

Neben dem Ausbau der Strecken sollen Fahrgäste bis 2030 österreichweit von 40 Prozent mehr Sitzplätzen sowie erhöhter Sicherheit profitieren. Gleichzeitig unterstreicht Oberrauner die Rolle der Bahn als bedeutender Arbeitgeber: Aktuell beschäftigen die ÖBB rund 48.000 Personen – darunter 2.145 Lehrlinge – und suchen jährlich etwa 4.100 neue Arbeitskräfte. Damit sollen die kommenden Milliarden-Investitionen bis 2032 nicht nur den Zugverkehr modernisieren, sondern auch langfristig als Jobmotor für Kärnten wirken.