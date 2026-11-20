Auch heuer heißt es wieder: Bühne frei für die kleinen Krampusse! Nämlich in Hermagor.

Als Einstimmung auf den „großen“ Hermagorer Krampuslauf veranstaltet die Feuerwehrjugend Hermagor bereits zum 15. Mal den traditionellen Kinderkrampuslauf am Wulfeniaplatz! Ob kleine oder große Hörner – es steht der Spaß am Brauchtum und die Freude am gemeinsamen Auftritt im Vordergrund.

Der Kinderkrampuslauf: Freitag, 27. November 2026

Beginn: 18:30 Uhr

Wulfeniaplatz, Hermagor Das erwartet euch: Gemeinsamer Lauf aller Kinderkrampusse Einzelauftritt jedes Teilnehmers Gemeinsamer Auftritt mit der Krampusgruppe Hermagor

Du möchtest selbst dabei sein?

Mitmachen können alle Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr, die als Krampus verkleidet sind. Anmeldeschluss: ist aber heute, 20. November 2026. Anmeldeformulare gibt es beim Feuerwehrhaus Hermagor oder unter www.ff-hermagor.at. Ausgefüllte Anmeldungen können auch per E-Mail an krampus@ff-hermagor.at übermittelt werden. Die Feuerwehrjugend Hermagor freut sich auf viele kleine Krampusse und zahlreiche Besucher!