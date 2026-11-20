Über 6.000 Menschen fordern im Seendialog mehr Naturschutz und strengere Bootsregeln für den Wörthersee. SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller brachte dazu am Freitag im Kärntner Landtag einen Antrag für konkrete Maßnahmen ein.

Strenge Regeln für den Bootsverkehr und weniger touristische Belastung wünschen sich viele Befragte für den Wörthersee.

Strenge Regeln für den Bootsverkehr und weniger touristische Belastung wünschen sich viele Befragte für den Wörthersee.

Die Ergebnisse des Seendialogs fallen eindeutig zugunsten der Umwelt aus: Über 6.000 Teilnehmende wünschen sich einen gesunden, verträglich genutzten Wörthersee. Für Klubobmann Luca Burgstaller (SPÖ) ist das ein klarer politischer Auftrag, weshalb seine Fraktion am Freitag einen Antrag im Kärntner Landtag einbrachte, um daraus konkrete Schutzmaßnahmen abzuleiten.

Mehrheit will weniger Tourismus und klare Bootsregeln

Mit dem aktuellen Zustand sind nur 18 Prozent der Befragten zufrieden – 54 Prozent empfinden die touristische Nutzung hingegen als zu intensiv. Entsprechend fordern 37 Prozent oberste Priorität für den Naturschutz, weitere 26 Prozent wollen Naturschutz und Tourismus zumindest gleichrangig behandeln. Auch auf dem Wasser wünschen sich die Teilnehmenden spürbare Veränderungen: 81 Prozent verlangen klare Regeln für den Bootsverkehr inklusive strenger Kontrollen und Sanktionen. Fast die Hälfte der Befragten spricht sich zudem für weniger Motorboote am See aus.

Konkrete Maßnahmen im Landtag beantragt

Laut Burgstaller bestätigen diese Zahlen die bisherige Haltung der SPÖ gegen eine Herabstufung des ökologischen Schutzstatus. Ein ökologisch ausgeglichener Wörthersee sei die beste Basis für eine nachhaltige Bewirtschaftung. Der am Freitag eingebrachte Landtagsantrag soll nun sicherstellen, dass aus den Rückmeldungen der über 6.000 Beteiligten rasch verbindliche Schritte folgen.