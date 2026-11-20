Am Freitagmittag kollidierte ein 15-jähriger Mopedlenker auf der Loiblstraße bei Ferlach mit einem entgegenkommenden Auto. Der Jugendliche wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Ein 15-jähriger Mopedlenker wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Loiblstraße in Ferlach unbestimmten Grades verletzt.

Ein 15-jähriger Mopedlenker wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Loiblstraße in Ferlach unbestimmten Grades verletzt.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag um 12.35 Uhr auf der Loiblstraße (B91). Ein 15-Jähriger aus der Gemeinde Ferlach war mit seinem Moped von Ferlach in Richtung Unterloibl unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam.

Kollision mit Schneestange und Gegenverkehr

Nach dem Abkommen prallte der Jugendliche zunächst gegen eine Schneestange. In weiterer Folge geriet er mit seinem Zweirad in den Gegenverkehr und stieß seitlich gegen das Auto eines 28-jährigen Mannes aus dem Bezirk Völkermarkt.

Jugendlicher ins Klinikum gebracht

Durch den Zusammenstoß kam der 15-Jährige zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der 28-jährige Autofahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.