Inspektorin Patricia Leitold wurde am Freitag im Innenministerium in Wien für eine mutige Lebensrettung in Wolfsberg geehrt. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) überreichte ihr die Goldene Medaille am Roten Bande.

Im Festsaal des Bundesministeriums für Inneres in Wien wurden am Freitag Goldene Medaillen am Roten Bande für Verdienste um die Republik Österreich an Lebensretter verliehen. Unter den Geehrten befand sich auch Inspektorin Patricia Leitold, die im April einen Mann in Wolfsberg aus akuter Lebensgefahr gerettet hatte. Die Dekrete überreichte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), die Laudatio hielt der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf.

Dramatischer Rettungseinsatz trotz Explosionsgefahr

Grund für die Ehrung ist ein Vorfall vom 24. April 2026 in Wolfsberg. Damals ließ ein 58-jähriger Mann in suizidaler Absicht Propangas in seiner Wohnung ausströmen. Trotz akuter Explosions- und Erstickungsgefahr betrat Leitold die Räumlichkeiten, brachte den hilflos am Boden liegenden 58-Jährigen ins Freie und leitete umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Wie die Feuerwehr im Nachhinein bestätigte, lag die Gaskonzentration im Auffindungsbereich bereits über der Explosionsgrenze.

Innenminister würdigt selbstloses Handeln

Im Rahmen der Verleihung in Wien strich Karner die besondere Einsatzbereitschaft der Geehrten hervor. Die Polizistinnen und Polizisten hätten in außergewöhnlichen Gefahrensituationen Mut sowie Entschlossenheit bewiesen und nicht gezögert, ihr eigenes Leben zu riskieren, um andere zu retten. Dieses selbstlose Handeln verdiene höchsten Respekt und zeige eindrucksvoll, was es bedeute, Verantwortung für die Sicherheit der Menschen im Land zu übernehmen – ein Einsatz, für den Leitold nun in Wien mit der Goldenen Medaille am Roten Bande gewürdigt wurde.