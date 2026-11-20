Die Stadtgemeinde Althofen lädt auch in diesem Jahr an allen Freitagen und Samstagen im Advent zur beliebten Althofener Weihnachtswelt in den festlich geschmückten Stadtpark.

„Ich lade Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns die zauberhafte Stimmung der Weihnachtszeit zu genießen. Auch heuer erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm. Erstmals öffnet die Weihnachtswelt auch am 23. Dezember ihre Tore. Besonders freuen würde ich mich, wenn Sie am 31. Dezember gemeinsam mit mir bei einem gemütlichen Beisammensein auf den Jahresausklang anstoßen“, lädt Bürgermeister Walter Zemrosser ein.

Die Weihnachtswelt

Die Althofener Weihnachtswelt hat am 27. und 28. November, 04., 05., 11., 12., 18. und 19. Dezember freitags jeweils von 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr und samstags jeweils von 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr geöffnet. Außerdem öffnet die Weihnachtswelt erstmals auch am 23. Dezember um 17:00 Uhr. Denn um 18:30 Uhr findet die große Hauptpreisziehung des Althofener Weihnachtsgewinnspiels statt. Durch ein funkelndes Portal gelangen die Besucherinnen und Besucher in eine romantische Weihnachtskulisse, die den Stadtpark mit dem Duft von Maroni, Keksen und Zimt in eine märchenhafte Adventwelt verwandelt. 23 Standln mit Kunsthandwerk, kulinarischen Köstlichkeiten und winterlichen Getränken laden zum Verweilen ein. Für Unterhaltung sorgen ein abwechslungsreiches Programm der örtlichen und auswärtigen Vereine sowie Darbietungen der Musikschule Althofen. Ab etwa 17:00 Uhr übernehmen Live-Acts wie „The Silvertones“, Markus Wutte, „Die Franzbranntweiner“ oder „Second Floor“. Der Eintritt ist frei.

PTS Althofen schmückt die Standln

Heimische Gastronomen, örtliche Vereine und Kunsthandwerker aus den Bezirken St. Veit und Klagenfurt präsentieren eine Vielfalt an Köstlichkeiten und ansprechendem Kunsthandwerk. Viele helfende Hände tragen zum Erfolg der Althofener Weihnachtswelt bei. Ein besonderes Dankeschön gilt auch in diesem Jahr der Polytechnischen Schule Althofen. „Das engagierte Lehrerteam rund um Direktor Mark Steinberger und Pädagoge Klaus Goltschnig hat gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern wieder mit viel Kreativität die Weihnachtsstände mit Sternen, Tannen und Päckchen dekoriert“, bedankt sich Weihnachtsweltkoordinator Gernold Kloiber-Pammer für die hervorragende Zusammenarbeit mit der PTS.

Krippen- und Klöppelausstellung

Im Rahmen der Althofener Weihnachtswelt findet am ersten Adventwochenende im ersten Stock des Kulturhauses Althofen die Ausstellung „Krippenkunst und Klöppelzauber“ statt. Der Krippenbauer Andreas Reisnegger aus Klein St. Paul präsentiert rund 25 Krippen in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Zu den besonderen Ausstellungsstücken des Klöppelteams zählt ein vollständig geklöppeltes Weihnachtsdorf. Darüber hinaus geben die Damen beim Schauklöppeln vor Ort Einblicke in diese traditionelle Handwerkstechnik. Die Vernissage findet am Donnerstag, dem 26. November, um 18:30 Uhr statt. Die Ausstellung ist am Freitag, dem 27. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr sowie am Samstag, dem 28. November, von 10:00 bis 18:00 Uhr zu besichtigen.

Das Christkindlpostamt

Habt ihr Wünsche oder eine Zeichnung für das Christkind? Im Christkindlpostamt können Kinder ihre Wünsche und Zeichnungen mit einem Stempel versehen und direkt in den Himmel senden. Heuer unterstützen das Jugendzentrum Relax die kleinen Gäste am ersten Weihnachtswelt-Wochenende beim Schreiben ihrer Briefe. Und wer seine Adresse nicht vergisst, darf sich schon bald über eine ganz besondere Überraschung freuen: einen persönlichen Brief vom Christkind.

Silvester im Stadtpark

Prosit Neujahr: Auch der traditionelle Jahresausklang findet wieder statt: Am 31. Dezember öffnen die Standln ab 10 Uhr, und von 12 bis 13 Uhr lädt Bürgermeister Walter Zemrosser zu einem Glas Sekt ein. Für musikalische Stimmung am Silvestertag sorgen „Die Wildkogler“.