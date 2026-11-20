Althofener Weihnachtswelt öffnet bald ihre Tore
Die Stadtgemeinde Althofen lädt auch in diesem Jahr an allen Freitagen und Samstagen im Advent zur beliebten Althofener Weihnachtswelt in den festlich geschmückten Stadtpark.
„Ich lade Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns die zauberhafte Stimmung der Weihnachtszeit zu genießen. Auch heuer erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm. Erstmals öffnet die Weihnachtswelt auch am 23. Dezember ihre Tore. Besonders freuen würde ich mich, wenn Sie am 31. Dezember gemeinsam mit mir bei einem gemütlichen Beisammensein auf den Jahresausklang anstoßen“, lädt Bürgermeister Walter Zemrosser ein.
Die Weihnachtswelt
Die Althofener Weihnachtswelt hat am 27. und 28. November, 04., 05., 11., 12., 18. und 19. Dezember freitags jeweils von 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr und samstags jeweils von 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr geöffnet. Außerdem öffnet die Weihnachtswelt erstmals auch am 23. Dezember um 17:00 Uhr. Denn um 18:30 Uhr findet die große Hauptpreisziehung des Althofener Weihnachtsgewinnspiels statt. Durch ein funkelndes Portal gelangen die Besucherinnen und Besucher in eine romantische Weihnachtskulisse, die den Stadtpark mit dem Duft von Maroni, Keksen und Zimt in eine märchenhafte Adventwelt verwandelt. 23 Standln mit Kunsthandwerk, kulinarischen Köstlichkeiten und winterlichen Getränken laden zum Verweilen ein. Für Unterhaltung sorgen ein abwechslungsreiches Programm der örtlichen und auswärtigen Vereine sowie Darbietungen der Musikschule Althofen. Ab etwa 17:00 Uhr übernehmen Live-Acts wie „The Silvertones“, Markus Wutte, „Die Franzbranntweiner“ oder „Second Floor“. Der Eintritt ist frei.
PTS Althofen schmückt die Standln
Heimische Gastronomen, örtliche Vereine und Kunsthandwerker aus den Bezirken St. Veit und Klagenfurt präsentieren eine Vielfalt an Köstlichkeiten und ansprechendem Kunsthandwerk. Viele helfende Hände tragen zum Erfolg der Althofener Weihnachtswelt bei. Ein besonderes Dankeschön gilt auch in diesem Jahr der Polytechnischen Schule Althofen. „Das engagierte Lehrerteam rund um Direktor Mark Steinberger und Pädagoge Klaus Goltschnig hat gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern wieder mit viel Kreativität die Weihnachtsstände mit Sternen, Tannen und Päckchen dekoriert“, bedankt sich Weihnachtsweltkoordinator Gernold Kloiber-Pammer für die hervorragende Zusammenarbeit mit der PTS.
Krippen- und Klöppelausstellung
Im Rahmen der Althofener Weihnachtswelt findet am ersten Adventwochenende im ersten Stock des Kulturhauses Althofen die Ausstellung „Krippenkunst und Klöppelzauber“ statt. Der Krippenbauer Andreas Reisnegger aus Klein St. Paul präsentiert rund 25 Krippen in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Zu den besonderen Ausstellungsstücken des Klöppelteams zählt ein vollständig geklöppeltes Weihnachtsdorf. Darüber hinaus geben die Damen beim Schauklöppeln vor Ort Einblicke in diese traditionelle Handwerkstechnik. Die Vernissage findet am Donnerstag, dem 26. November, um 18:30 Uhr statt. Die Ausstellung ist am Freitag, dem 27. November, von 14:00 bis 18:00 Uhr sowie am Samstag, dem 28. November, von 10:00 bis 18:00 Uhr zu besichtigen.
Das Christkindlpostamt
Habt ihr Wünsche oder eine Zeichnung für das Christkind? Im Christkindlpostamt können Kinder ihre Wünsche und Zeichnungen mit einem Stempel versehen und direkt in den Himmel senden. Heuer unterstützen das Jugendzentrum Relax die kleinen Gäste am ersten Weihnachtswelt-Wochenende beim Schreiben ihrer Briefe. Und wer seine Adresse nicht vergisst, darf sich schon bald über eine ganz besondere Überraschung freuen: einen persönlichen Brief vom Christkind.
Silvester im Stadtpark
Prosit Neujahr: Auch der traditionelle Jahresausklang findet wieder statt: Am 31. Dezember öffnen die Standln ab 10 Uhr, und von 12 bis 13 Uhr lädt Bürgermeister Walter Zemrosser zu einem Glas Sekt ein. Für musikalische Stimmung am Silvestertag sorgen „Die Wildkogler“.
Eine Übersicht:
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27.11.: Um 16:30 Uhr große Eröffnung der Althofener Weihnachtswelt 2026 durch Bürgermeister Walter Zemrosser und Weihnachtsweltkoordinator Gernold Kloiber-Pammer. Die Kinder der Volksschule Althofen umrahmen die Eröffnung. Im Anschluss Livemusik mit der Band „Second Floor“. Im Foyer des Kulturhauses von 14:00 bis 18:00 Uhr „Christkindls Briefwerkstatt“. Schreibe und gestalte deinen persönlichen Brief ans Christkind und versiegle ihn mit einem echten Wachssiegel. Eine kreative Weihnachtsaktion des Jugendzentrums Relax Althofen. Von 14:00 bis 18:00 Uhr Ausstellung „Krippenkunst und Klöppelzauber“ im ersten Stock des Kulturhauses. Krippenbauer Andreas Reisnegger präsentiert seine vielfältigen Krippen. Das Klöppelteam zeigt wunderschöne Handarbeiten und gibt beim Schauklöppeln spannende Einblicke in die Handwerkskunst.
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28.11.: Um 17:00 Uhr ökumenische Adventkranzsegnung mit Stadtpfarrer John Opara und der evangelischen Pfarrerin Renate Moshammer, organisiert vom Lionsclub Althofen Hemmaland. Für die Umrahmung sorgen der Kindergarten Althofen, die Volksschule Althofen sowie ein Ensemble der Musikschule Althofen. Danach kommt mit den „Silvertones“ noch mehr weihnachtliche Stimmung auf. Im Foyer des Kulturhauses von 14:00 bis 18:00 Uhr „Christkindls Briefwerkstatt“. Schreibe und gestalte deinen persönlichen Brief ans Christkind und versiegle ihn mit einem echten Wachssiegel. Eine kreative Weihnachtsaktion des Jugendzentrums Relax Althofen. Von 10:00 bis 18:00 Uhr Ausstellung „Krippenkunst und Klöppelzauber“ im ersten Stock des Kulturhauses. Krippenbauer Andreas Reisnegger präsentiert seine vielfältigen Krippen. Das Klöppelteam zeigt wunderschöne Handarbeiten und gibt beim Schauklöppeln spannende Einblicke in die Handwerkskunst.
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04.12.: Um 15:00 Uhr gestaltet der Gemischte Chor Althofen ein wunderbares weihnachtliches Programm. Um 16:30 Uhr kommt der Nikolaus, begleitet von den Althofner Altstadtteufeln. Der Nikolaus bringt jedem Kind ein Nikolaussackerl. Danach Livemusik mit dem bekannten Kärntner Musiker Markus Wutte, der sein Weihnachtsprogramm präsentiert.
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05.12.: Manuel Niederer alias „RaphSax“ sorgt um 15:00 Uhr mit saxofonistischen Klängen für weihnachtliche Vorfreude. Ab 17:00 Uhr begeistern Didi & Lea mit bekannten und stimmungsvollen Weihnachtssongs.
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11.12.: Ab 15:00 Uhr präsentiert die Musikschule Althofen ein stimmungsvolles Adventprogramm und bringt weihnachtliche Klänge in den Stadtpark. Im Anschluss steht Rudi Lechner mit seinen Songs auf dem Programm.
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12.12.: Ab 15:30 Uhr ist die Stadtkapelle Althofen mit einem Adventprogramm zu hören. Für beste musikalische Unterhaltung sorgt Bernhard „Gifti“ Garnitschnig mit Livemusik.
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18.12.: Ab 17:00 Uhr gehört die Bühne im Stadtpark den „Franzbranntweinern“, die weihnachtlichen Mundart-Country-Rock zum Besten geben.
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19.12.: Um 15:00 Uhr bringt der MGV Krappfeld ein wunderbares adventliches Programm auf die Bühne. Musiker Bernhard „Gifti“ Garnitschnig singt ab 17:00 Uhr die schönsten Songs zur Weihnachtszeit.
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23.12.: Die Althofener Weihnachtswelt öffnet um 17:00 Uhr. Um 18:30 Uhr folgt die große Hauptpreisverlosung des Althofener Weihnachtsgewinnspiels von PRO Althofen – Spannung ist garantiert. Livemusik!
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31.12.: Ab 10:00 Uhr Jahresausklang im Stadtpark. Von 12:00 bis 13:00 Uhr lädt Bürgermeister Walter Zemrosser in der Weihnachtswelt zu einem Glas Sekt ein. Für die passende musikalische Umrahmung sorgen „Die Wildkogler“. Prosit Neujahr!