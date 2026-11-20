In Lurnfeld wurde am Freitag der Ausbau des Kindergartens Pusarnitz gefeiert. Eine zweite Gruppe erweitert das Angebot für Ein- bis Dreijährige.

Familien in der Marktgemeinde Lurnfeld profitieren ab sofort von einem erweiterten Betreuungsangebot: Mit dem Ausbau des Kindergartens Pusarnitz entstand eine zweite Kindertagesstättengruppe für Kinder im Alter von einem bis drei Jahren. Im Rahmen der Eröffnungsfeier am Freitag überreichte Gemeindereferentin und Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) der Gemeinde eine Förderzusage über 22.000 Euro aus Bedarfszuweisungsmitteln.

Umbau bereits seit September in Betrieb

Um Platz für die zusätzliche Gruppe zu schaffen, wurden bestehende Räumlichkeiten adaptiert sowie mit neuen Sanitäranlagen, Akustikmaßnahmen und einer zeitgemäßen Ausstattung versehen. Der Startschuss für die Bauarbeiten fiel im Dezember 2025, sodass die neue Gruppe bereits im September 2026 ihren Betrieb aufnehmen konnte. Die Gesamtkosten für das Vorhaben belaufen sich auf rund 147.000 Euro netto. Neben den 22.000 Euro aus Bedarfszuweisungsmitteln wird der Großteil der Summe – konkret 125.000 Euro – durch einen Investitionszuschuss für zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren abgedeckt.

Wichtiger Grundstein für Familien und Kinder

Für Lagger-Pöllinger stellt eine gute Kinderbetreuung eine wertvolle Unterstützung im Alltag dar, da sie Eltern helfe, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren. Gleichzeitig erhielten die Kleinsten einen geborgenen Ort zum gemeinsamen Spielen und Lernen, wodurch die Gemeinden als lebenswerte Orte für Familien gestärkt würden. Auch Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) hob die Bedeutung der elementaren Bildung hervor: In den ersten Lebensjahren sammelten Kinder prägende Erfahrungen, weshalb mit dem nun feierlich eröffneten Ausbau in Pusarnitz ein wichtiger Grundstein für einen guten Start ins Leben gelegt werde.