Bürgermeisterkandidat Siegfried Ronacher (SPÖ) fordert rasche Schritte gegen den Ärztemangel. Er verlangt eine rechtzeitige Nachfolge für die ab Juni 2027 vakante Hautarzt-Kassenstelle und ein Primärversorgungszentrum.

Angesichts der aktuellen Debatte um den Ärztemangel schlägt Bürgermeisterkandidat Siegfried Ronacher (SPÖ) für die Bezirkshauptstadt Alarm. Er fordert Bürgermeister Leopold Astner (ÖVP), Gesundheitsreferentin und Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) sowie die Ärztekammer Kärnten auf, umgehend tätig zu werden. Konkret geht es darum, rechtzeitig die Nachfolge für Hautarzt Alexander Rexeisen sicherzustellen, der seine Kassenordination in Hermagor im Juni 2027 schließen wird.

Forderung nach verbindlichem Zeitplan

Laut Ronacher dürfe nicht erst reagiert werden, wenn eine Kassenstelle bereits vakant sei und die Bevölkerung vor einer Versorgungslücke stehe. Zudem kritisiert er, dass laut Landesinformation für 2027 in Hermagor kein Primärversorgungszentrum vorgesehen sei, während in anderen Bezirken entsprechende Einrichtungen entstünden. Hermagor dürfe nicht zum „Stiefkind der Gesundheitsversorgung“ werden, weshalb es konkrete Schritte, einen verbindlichen Zeitplan sowie politischen Druck benötige – auch durch den amtierenden Bürgermeister.

Verweis auf eigene Amtszeit

Eine verlässliche, wohnortnahe medizinische Versorgung müsse gerade im ländlichen Raum Priorität haben, da es um die Lebensqualität und Sicherheit der Menschen gehe. Bürgermeister, Land und Ärztekammer müssten daher an einem Strang ziehen. Dass engagierter Einsatz zu Lösungen führe, habe er laut eigenen Angaben bereits 2016 während seiner Zeit als Bürgermeister bewiesen, als eine Logopädie-Kassenstelle im Rathaus Hermagor eingerichtet wurde. Eine ähnlich konsequente Vorgangsweise erwartet Ronacher nun auch bei der aktuellen Sicherung der Hautarzt-Nachfolge und des Primärversorgungszentrums.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2026 um 20:52 Uhr aktualisiert