Die geplante Sonderförderung des Landes in Höhe von insgesamt einer Million Euro stößt bei der IG Camping Kärnten auf deutliche Kritik. Nach Ansicht der Branchenvertretung hilft dieses Modell zwar einzelnen investierenden Betrieben, löst jedoch das grundlegende Problem der hohen Gästekosten nicht. Insbesondere kleinere, oft familiengeführte Campingplätze abseits der touristischen Kernzonen könnten größere Investitionsvorhaben trotz Förderungen nicht ohne Weiteres finanzieren und blieben von der Entlastung weitgehend ausgeschlossen.

Konkrete Modelle für faire Abgaben

Statt punktueller Zuschüsse verlangt die IG Camping Kärnten daher unverändert eine dauerhafte Begrenzung der gesamten Aufenthaltsabgabe für Campinggäste auf maximal drei Euro pro Person und Nacht inklusive Mobilitätsbeitrag. Als Alternative schlägt die Interessensgemeinschaft ein preisabhängiges Modell nach Vorbild anderer europäischer Urlaubsdestinationen wie Italien vor: Dabei soll die Abgabe maximal 15 Prozent des tatsächlichen Nächtigungspreises betragen und mit 4,50 Euro pro abgabepflichtiger Person und Nacht gedeckelt sein.

Warnsignal aus dem Burgenland

Obwohl die Branchenvertretung die Notwendigkeit einer Tourismusreform zur Finanzierung der Infrastruktur anerkennt, dürfe diese eine traditionell familienfreundliche und preisgünstige Urlaubsform nicht unattraktiv machen. Als Warnsignal verweist die Interessensgemeinschaft auf das Burgenland, wo die Abgabe im Frühjahr 2026 erhöht wurde und die Nächtigungen im Campingbereich von Jänner bis September 2026 um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum sanken. Auch in Kärnten fiel das bisherige Nächtigungsplus im Campingsegment mit 0,7 Prozent deutlich schwächer aus als der österreichweite Schnitt von 3,6 Prozent. Investitionsförderungen könnten daher lediglich eine Ergänzung sein, aber keine nachhaltig wettbewerbsfähige Abgabenregelung ersetzen.