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Samstagswetter: Sonne setzt sich in ganz Kärnten gegen Frühnebel durch
Der Samstag bringt in ganz Kärnten nach Auflösung vereinzelter Frühnebelfelder sonniges Wetter. Die Temperaturen erreichen milde 6 bis 12 Grad.
Der Samstag startet in Kärnten gebietsweise mit Frühnebelfeldern, die sich jedoch auflösen. Im Anschluss sorgt schwacher Zwischenhocheinfluss im ganzen Land für sehr sonniges Wetter.
Mild und stellenweise windig
Am Nachmittag frischt speziell im Norden – vom Mölltal bis ins obere Lavanttal – der Nordwind mäßig bis lebhaft auf. Die Höchstwerte erreichen 6 bis 10 Grad, mit Unterstützung durch den Nordföhn sind regional auch bis zu 12 Grad möglich.
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