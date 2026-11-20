In Kärnten herrscht Trauer um Dipl.-Ing. Heimo Suntinger. Der bekannte Holzbaumeister und Unternehmer ist am 17. November in seinem 71. Lebensjahr verstorben. Suntinger war geschäftsführender Gesellschafter der Themessl Holzbau GmbH in Einöde bei Villach und engagierte sich über viele Jahre als Landesinnungsmeister für die Kärntner Holzbaubranche. Nun nimmt auch der SC Gerlitzen mit bewegenden Worten Abschied von seinem ersten Präsidenten und langjährigen Unterstützer.

„In dankbarer Erinnerung“: Heimo Suntinger verstorben

„Der SC Gerlitzen nimmt Abschied von seinem ersten Präsidenten und einem großen Gönner“, schreibt der Verein in einem öffentlichen Nachruf. Suntinger habe den Skiclub besonders in dessen Anfangsjahren entscheidend unterstützt. Ein wichtiges Projekt war der Bau des Clubhauses im Jahr 1997, drei Jahre nach der Vereinsgründung. Mit seiner Firma trug er wesentlich dazu bei, dass das Gebäude entstehen konnte. Bis heute dient das Clubhaus dem Verein als Treffpunkt auf der Gerlitzen und als Anlaufstelle bei Rennen. Der SC Gerlitzen erinnert daran, dass dies auch Suntingers Engagement zu verdanken sei.

Große Verdienste um den Holzbau

Auch beruflich setzte sich Suntinger über viele Jahre für seine Branche ein. Als geschäftsführender Gesellschafter leitete er die Themessl Holzbau GmbH. In seiner Funktion als Landesinnungsmeister Holzbau in Kärnten engagierte er sich zudem für die Interessen der heimischen Holzbaubetriebe und die Weiterentwicklung der Branche. Seine fachliche Erfahrung brachte er unter anderem auch als Jurymitglied beim Steirischen Holzbaupreis ein.

Abschied mit großer Dankbarkeit

Mit seinem Nachruf würdigt der SC Gerlitzen einen Menschen, der den Verein über viele Jahre begleitet und unterstützt hat. „Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahestanden“, heißt es in der Abschiedsbotschaft. Für die kommende Zeit wünscht der Verein den Hinterbliebenen viel Kraft und Zusammenhalt. Zurück bleiben die Erinnerung an sein Engagement und die Spuren, die Heimo Suntinger sowohl im Kärntner Holzbau als auch im Vereinsleben hinterlassen hat.