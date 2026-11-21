Schwerer Verkehrsunfall am Freitagabend im Lavanttal: Ein Auto mit vier jungen Menschen kam von der Straße ab und überschlug sich auf einem Acker gleich mehrmals. Drei Frauen wurden verletzt.

Am Freitagabend kam es im Lavanttal zu einem Unfall, der drei Verletzte forderte.

Am Freitagabend kam es im Lavanttal zu einem Unfall, der drei Verletzte forderte.

Am Freitag, dem 20. November 2026, war eine 20-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Wolfsberg gegen 19.10 Uhr auf der Saualpe Aussichtsstraße unterwegs. Sie fuhr von Kollegg in Richtung Oberaigen in der Gemeinde St. Andrä im Lavanttal. Mit ihr im Auto saßen drei weitere junge Menschen aus dem Bezirk Wolfsberg im Alter zwischen 20 und 21 Jahren.

Auto landete auf einem Acker

Doch dann passierte es: Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 20-Jährige mit ihrem Wagen von der Straße ab. Das Auto geriet auf einen angrenzenden Acker und überschlug sich dort mehrmals, wie die Polizei berichtet. Drei junge Frauen wurden bei dem Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung wurden sie ins LKH Wolfsberg gebracht. Ein 20-jähriger Mitfahrer blieb unverletzt.

Am Fahrzeug dürfte Totalschaden entstanden sein

Das Auto wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Laut Polizei dürfte Totalschaden entstanden sein. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren St. Andrä und Fischering. Warum die Lenkerin von der Straße abkam, ist noch unklar.