Sonnencreme statt Winterjacke? Laut ORF-Teletext hätte man am Freitag in Klagenfurt ordentlich ins Schwitzen kommen müssen. Selbst ORF-Meteorologe Marcus Wadsak konnte sich einen Kommentar dazu nicht verkneifen.

Badehose raus, Sonnencreme einpacken und ab an den Wörthersee! Zumindest, wenn es nach den gestrigen Wetterdaten im ORF-Teletext geht. Dort wurden am Freitag, dem 20. November 2026, für Klagenfurt geradezu unglaubliche Temperaturen angezeigt: bis zu 48 Grad und das im November. Tatsächlich erreichten die Temperaturen in Klagenfurt an diesem Tag aber gerade einmal rund 5 Grad. Der offensichtliche Fehler sorgte im Netz jedenfalls für jede Menge Erheiterung.

„Kärnten is a Wahnsinn!“

Auch ORF-Wettermoderator und Meteorologe Marcus Wadsak wurde auf die kuriose Anzeige aufmerksam. Er teilte einen Screenshot des Teletexts auf Facebook und kommentierte diesen mit einem Augenzwinkern: „Kärnten is a Wahnsinn ….! zumindest wenn es nach dem aktuellen Wert im Teletext geht ;-)“. Weitere Screenshots, die Nutzer in den Kommentaren teilten, zeigten sogar noch höhere Werte. Demnach kletterte die vermeintliche Temperatur in Klagenfurt zwischenzeitlich auf sogar 48 Grad.

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„Da spielt wohl wer mit dem Feuerzeug“

In den Kommentaren unter Wadsaks Beitrag ging es entsprechend lustig zu. „Da spielt wohl wer mit dem Feuerzeug, unter dem Temperaturfühler …“, scherzte ein Nutzer. Eine Klagenfurterin meldete sich ebenfalls zu Wort: „Selten so geschwitzt“, schrieb sie mit Lachemojis und schickte liebe Grüße aus der Landeshauptstadt. Ein anderer Kommentator hatte eine ganz eigene Erklärung für die tropischen Temperaturen: „Gibt es in Klagenfurt plötzlich wieder ein Hallenbad mit Dampfbad?“ Auch ein Heizschwammerl neben der Wetterstation wurde als möglicher Übeltäter ins Spiel gebracht.

„Auf zum Wörthersee!“

Andere nahmen die vermeintliche Novemberhitze gleich zum Anlass für einen gedanklichen Ausflug an den See. „Kärnten ist halt anders“, schrieb eine Nutzerin und ergänzte: „Auf zum Wörthersee“. Für eine weitere Facebook-Nutzerin war hingegen nicht die Temperatur das größte Rätsel, sondern etwas ganz anderes: „Ich finds a Wahnsinn, dass es den Teletext noch gibt“, schreibt sie.

So wird das Wetter in Kärnten wirklich

Wer nun schon die Badesachen hervorgeholt hat, sollte sie lieber wieder im Kasten verstauen. Denn von 45 Grad ist Kärnten an diesem Wochenende weit entfernt. Laut Prognosen der GeoSphere Austria zeigt sich das Wetter am Samstag, dem 21. November, zunächst vor allem im unteren Gail- und Drautal, im Klagenfurter Becken sowie im Lavanttal trüb. Im Laufe des Vormittags sollten sich Nebel und Hochnebel aber vielerorts auflösen und der Sonne Platz machen. Im Norden kann am Nachmittag lebhafter Nordwind aufkommen. Nach frostigen Frühwerten zwischen minus 3 und plus 4 Grad steigen die Temperaturen auf 6 bis 10 Grad, mit Nordföhn sind regional sogar bis zu 12 Grad möglich.

Wetterumschwung am Sonntag

Am Sonntag, dem 22. November, ist es mit dem freundlicheren Wetter dann aber wieder vorbei. Von Südwesten her ziehen zunehmend dichte Wolken auf, ab Mittag setzt nach und nach Regen ein. Oberhalb von rund 1.000 Metern fällt Schnee, bei stärkerem Niederschlag können sich auch weiter unten Schneeflocken dazumischen, mehr dazu hier: Mittelmeertief bringt Schnee und Regen nach Kärnten. Die Höchstwerte erreichen nur noch 2 bis 6 Grad.