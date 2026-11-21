Nach einem heftigen Unfall auf der B99 in Rennweg konnte sich ein 25-Jähriger selbst aus seinem Auto befreien. Seine Mutter brachte ihn ins Krankenhaus. Dort nahm die Geschichte allerdings noch eine unangenehme Wendung.

Im Bezirk Spittal kam es heute in der Früh zu einem Unfall.

Im Bezirk Spittal kam es heute in der Früh zu einem Unfall.

Am Samstag, dem 21. November 2026, war ein 25-jähriger Mann aus Salzburg gegen 5 Uhr früh auf der B99 Katschberg Straße unterwegs. Er fuhr durch Rennweg im Bezirk Spittal an der Drau in Richtung Gmünd, als es plötzlich passierte: Sein Auto geriet ins Schleudern.

Auto landete seitlich im Gebüsch

Und dann ging es Schlag auf Schlag: Der Wagen krachte zunächst gegen eine Verkehrsleiteinrichtung und die Leitschiene, wie die Polizei informiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto mehrere Meter weit in das angrenzende Gebüsch geschleudert, wo es schließlich auf der Seite liegen blieb. Der 25-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Seine Mutter brachte ihn anschließend ins Landeskrankenhaus Tamsweg. Rettung und Feuerwehr wurden nicht verständigt. Weitere Personen befanden sich zum Unfallzeitpunkt nicht im Auto.

Alkotest positiv – Führerschein weg

Im Krankenhaus führte eine Salzburger Polizeistreife einen Alkotest bei dem 25-Jährigen durch. Dieser fiel positiv aus. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Außerdem wird er angezeigt.