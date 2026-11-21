Monatelang stand die Zukunft des Bezirksgerichts Hermagor auf der Kippe. Seit im Juni bekannt wurde, dass der Standort möglicherweise geschlossen werden könnte, war die Verunsicherung im Gail-, Gitsch- und Lesachtal groß. Nun können die Menschen in der Region aufatmen: Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hat die Schließungspläne auf Eis gelegt. Das teilte das Land Kärnten am Freitag, dem 20. November 2026, mit.

Schließungspläne sind vom Tisch

Damit bleibt das Bezirksgericht Hermagor vorerst bestehen. Für die Bevölkerung bedeutet das, dass sie für gerichtliche Angelegenheiten auch weiterhin eine Anlaufstelle im eigenen Bezirk hat und nicht zusätzliche, teils weite Wege in Kauf nehmen muss. Besonders für Menschen aus abgelegenen Teilen des Gail-, Gitsch- und Lesachtals ist das eine wichtige Nachricht. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) zeigt sich erleichtert: „Das ist eine wirklich gute Nachricht für das gesamte Gail-, Gitsch- und Lesachtal sowie für alle Bürgerinnen und Bürger im Bezirk Hermagor“, erklärt er in einer Aussendung. Der Erhalt des Gerichts sei ein wichtiges Signal für den ländlichen Raum.

Große Sorgen seit Juni

Die Diskussion um die Zukunft des Bezirksgerichts hatte im Juni begonnen. Damals kündigte Justizministerin Sporrer eine Neuorganisation mehrerer Kärntner Bezirksgerichte an. Hintergrund waren unter anderem personelle Engpässe. Konkret sollten die zweisprachigen Bezirksgerichte Bleiburg, Ferlach und Bad Eisenkappel organisatorisch mit größeren Dienststellen zusammengelegt werden. Die bisherigen Standorte sollten allerdings für bestimmte Verfahren erhalten bleiben. Anders sah es zunächst für Hermagor aus, wo eine vollständige Schließung im Raum stand. Das sorgte für deutliche Kritik aus Politik und Wirtschaft.

Land Kärnten hatte sich gegen Schließung ausgesprochen

Auch vonseiten der Kärntner Landesregierung regte sich der Widerstand. Landeshauptmann Fellner und sein Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) hatten bereits im Juni betont, dass Reformen nicht zulasten des ländlichen Raums gehen dürften. Fellner kündigte damals an, das Thema auch bei der Landeshauptleutekonferenz zur Sprache zu bringen. Wie das Land nun mitteilt, habe Fellner in den vergangenen Monaten mehrere Gespräche geführt, darunter auch mit Justizministerin Sporrer. „Wir haben von Beginn an klargemacht, dass ein Rückzug wichtiger Infrastruktur aus den Bezirken für Kärnten nicht infrage kommt“, betont der Landeshauptmann. Die Entscheidung, von der geplanten Schließung Abstand zu nehmen, begrüßt er ausdrücklich.