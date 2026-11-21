Die Skisaison auf der Turracher Höhe hat gerade erst begonnen, da musste bereits der Rettungshubschrauber ausrücken. Nur wenige Minuten nach Liftöffnung kam es am Samstagvormittag zu einem Unfall.

Am heutigen Samstag, dem 21. November 2026, fiel auf der Turracher Höhe der Startschuss für die neue Skisaison. Doch die Freude über den ersten Skitag währte bei zwei Skifahrerinnen nur kurz. Wie Thomas Jank, Geschäftsführer der ARA Flugrettung, auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt, kam es bereits kurz nach der Liftöffnung um 9 Uhr zu einer Kollision zwischen zwei Skifahrerinnen.

Rettungshubschrauber brachte Verletzte nach Villach

Bei den beiden Beteiligten handelt es sich laut Jank um eine Österreicherin und eine Bosnierin. Eine der Frauen erlitt bei dem Zusammenstoß eine Hüftverletzung. Daraufhin wurde der Rettungshubschrauber RK1 der ARA Flugrettung alarmiert. „Die Verletzte wurde mit dem Hubschrauber ins LKH Villach gebracht“, so Jank. Wie genau es zu der Kollision kam und wie schwer die Verletzung der Frau ist, ist derzeit noch nicht bekannt.