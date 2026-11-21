Während sich die meisten Kärntner bei den sinkenden Temperaturen in ihre warmen Wohnungen zurückziehen können, wissen manche Menschen nicht, wo sie die nächste Nacht verbringen sollen. In Villach suchen Menschen teilweise sogar in fremden Kellern Schutz vor der Kälte, in Klagenfurt steigen die Nächtigungszahlen in der Notschlafstelle der Caritas. Für Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer ist deshalb klar: Es braucht dringend zusätzliche Schlafplätze. Er fordert nun, leerstehende Asylquartiere und freie Plätze in entsprechenden Einrichtungen für obdachlose Menschen zugänglich zu machen.

Asylquartiere als Unterkunft für Obdachlose?

Köfers Vorschlag: Unterkünfte, die derzeit nicht für die Unterbringung von Asylwerbern benötigt werden, sollen Menschen ohne festen Wohnsitz offenstehen. Auch Einrichtungen, in denen noch Betten frei sind, könnten seiner Ansicht nach genutzt werden. Wichtig sei dabei, dass Betroffene möglichst unkompliziert und ohne große bürokratische Hürden aufgenommen werden können. „Wie wir auch aufgrund der Zahlen des Eggerheims oder aufgrund der Situation in Villach wissen, gibt es in Kärnten Mitmenschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind und unter den äußeren Umständen extrem zu leiden haben. Diesen Personen gilt es, Wärme und ein Dach über dem Kopf zu bieten“, erklärt Köfer in einer Aussendung.

©Team Kärnten Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer reagiert mit einer ungewöhnlichen Forderung auf die Obdachlosigkeit in Kärnten.

Fast 4.700 Nächtigungen im Eggerheim

Auch in Klagenfurt ist der Bedarf an Hilfe groß. Allein von Jänner bis September 2026 verzeichnete die Notschlafstelle der Caritas Kärnten 4.627 Nächtigungen. Im selben Zeitraum wurden im Eggerheim außerdem 10.963 warme Mahlzeiten an Menschen in Not ausgegeben. Die Caritas warnte bereits Ende Oktober vor den Herausforderungen des bevorstehenden Winters. „Wenn ich an den kommenden Winter denke, begleitet mich Sorge. Die steigenden Nächtigungszahlen zeigen, wie dringend unsere Hilfe gebraucht wird“, erklärte Katrin Starc, Fachbereichsleiterin der Wohnungslosenhilfe der Caritas Kärnten, damals. Dabei geht es nicht nur darum, den Betroffenen ein Bett zur Verfügung zu stellen. Sie benötigen häufig auch persönliche Betreuung und Unterstützung, um langfristig wieder auf eigenen Beinen stehen zu können. Genau dafür brauche es ausreichend finanzierte Mitarbeiter, betonte Starc.

Köfer fordert mehr Geld für das Eggerheim

Neben der Öffnung freier Asylquartiere fordert Köfer deshalb auch eine bessere finanzielle Absicherung der Klagenfurter Notschlafstelle. Der Team Kärnten-Chef hat dazu bereits einen Antrag im Kärntner Landtag eingebracht. Dieser soll am Dienstag, dem 24. November 2026, im zuständigen Ausschuss behandelt werden. Ziel ist eine dauerhafte finanzielle Unterstützung des Eggerheims durch das Land Kärnten. „Die Stärke einer Gesellschaft zeigt sich darin, wie man mit den Schwächsten umgeht. Es ist ein Armutszeichen, dass das Eggerheim zu einem großen Teil auf Spenden angewiesen ist“, kritisiert Köfer. Mit seinem Antrag wolle er erreichen, dass die Einrichtung künftig verlässlich vom Land gefördert wird.