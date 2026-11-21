Personelle Weichenstellung für die kommende Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl im Februar: Bei der Stadtkonferenz der SPÖ St. Veit am heutigen Samstag, dem 21. November 2026, sprachen die Delegierten Bürgermeister Martin Kulmer einstimmig das Vertrauen aus und nominierten ihn erneut zum Bürgermeisterkandidaten. Ebenso erhielt das gesamte SPÖ-Team ein einstimmiges Vertrauensvotum.

Rückblick auf sechs Jahre Stadtentwicklung

Im Zentrum der Konferenz stand auch die Bilanz der vergangenen sechs Jahre. Als besonderen Erfolg hob die Partei die Belebung der Innenstadt hervor: Durch gezielte Maßnahmen konnte der Leerstand in der Altstadt um mehr als zehn Prozentpunkte gesenkt werden, was laut SPÖ einen österreichweiten Spitzenwert darstellt. Auch beim Thema leistbares Wohnen verweist St. Veit auf einen hohen Bestand an Gemeindewohnungen im österreichweiten Spitzenfeld. Derzeit entstehen in der Stadt weitere 64 neue Wohnungen, um zusätzlichen leistbaren Wohnraum für die Bevölkerung zu schaffen.

Abschied für vier langjährige Funktionäre

Die Kandidatenliste für die kommende Wahl vereint erfahrene Gemeinderäte mit Neueinsteigerinnen und Neueinsteigern aus unterschiedlichen Altersgruppen und Berufsfeldern. Gleichzeitig wurden im Rahmen der Stadtkonferenz vier langjährige Funktionäre für ihren jahrelangen Einsatz verabschiedet: Dietmar Wadl, Horst Maier, Roland Neubauer sowie Stadtrat Manfred Kerschbaumer. Als Ehrengast war auch Landeshauptmann Daniel Fellner bei der Konferenz vor Ort. Er unterstrich die gute Zusammenarbeit zwischen dem Land Kärnten und der Stadt St. Veit: „St. Veit zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn mit Weitblick, Engagement und klaren Zielen für die Menschen gearbeitet wird. Bürgermeister Martin Kulmer ist der Garant dafür, dass sich St. Veit auch in Zukunft so hervorragend weiterentwickeln wird“, betonte Fellner.