Am Peršmanhof in Bad Eisenkappel/Železna Kapla fand die Besichtigung und interne Eröffnung der generalsanierten Keusche statt. Mit dabei waren Landeshauptmann Daniel Fellner, Unternehmer und Mäzen Hans Peter Haselsteiner, mehrere Nachkommen rund um Bernard Sadovnik, Vertreter des Partisanenverbandes und des Vereins Peršmanhof sowie Bürgermeisterin Lisa Lobnik. Das aus dem 17. Jahrhundert stammende Gebäude, das von der Firma Belaj generalsaniert wurde, ist das einzige originale Bauwerk des Hofes, das nach dem Massaker vom 25. April 1945 erhalten geblieben ist. Damals wurden dort elf Menschen der Familien Sadovnik und Kogoj, darunter auch Kinder, ermordet.

Bewegende Familiengeschichte

Mit der Keusche ist eine besondere Familiengeschichte verbunden: In dem Gebäude lebte einst Franz Sadovnik, der Bruder des damaligen Hofeigentümers und Vater von Bernard Sadovnik. Da er sich zum Zeitpunkt des Verbrechens in Kriegsgefangenschaft in Kairo befand, überlebte er als Einziger seiner Geschwistergeneration. Landeshauptmann Daniel Fellner dankte insbesondere Hans Peter Haselsteiner, der die Rettung durch seine Unterstützung maßgeblich ermöglicht hat, sowie Obmann Markus Gönitzer vom Verein Peršmanhof, Milan Wutte vom Partisanenverband und Bürgermeisterin Lisa Lobnik.

Appell für Zusammenhalt und gegen Extremismus

Auch Bernard Sadovnik bedankte sich aufgrund seiner tiefen familiären Bindung zur Keusche besonders bei Hans Peter Haselsteiner für die Ermöglichung der Sanierung und richtete einen Appell an die Zukunft: „Ich wünsche mir für die Zukunft, dass der Peršmanhof ein Ort des Gedenkens bleibt, unsere Familiengeschichte nicht weiterhin ideologisch missbraucht wird und wir alle das Verbindende vor das Trennende stellen. Wir sollen alle unseren Beitrag zum gedeihlichen Füreinander und Zusammenhalt leisten und jeder Form von Extremismus eine klare Absage erteilen.“