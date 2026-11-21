Nachdem ein Werkstatt-Mitarbeiter am Freitag ein großes Paket Cannabiskraut im Kofferraum eines Autos entdeckt hatte, lockten die Beamten den bereits abgefahrenen Lenker mit einem Trick zurück.

Am gestrigen Freitag, dem 20. November 2026, erstattete ein Mitarbeiter einer Werkstatt gegen 10.20 Uhr Anzeige bei der Polizei. Der Mann gab an, dass er im Kofferraum eines zu überprüfenden Autos ein größeres Paket Cannabiskraut wahrgenommen habe. Als die Polizeistreife in der Werkstatt eintraf, war der betreffende Wagen allerdings schon wieder weg und eine erste Fahndung verlief erfolglos. Doch mit einem Vorwand gelang es, den Fahrer wieder zurück zu bringen: „Unter dem Vorwand, dass ein Werkzeug im Pkw vergessen worden sei, konnte der Lenker dazu bewegt werden, wieder zur Werkstatt zu kommen“, berichtet die Kärntner Polizei.

Vorläufige Festnahme und Hausdurchsuchung

Bei der Rückkehr wurden die beiden Fahrzeuginsassen, ein 26-jähriger Klagenfurter und eine 25-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt, angehalten und vorläufig festgenommen. Das zuvor gesichtete Cannabiskraut befand sich zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr im Auto. Während die 25-Jährige angab, von nichts zu wissen, verweigerte der 26-Jährige zunächst jede Kooperation. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt folgte daraufhin eine gerichtlich bewilligte Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Mannes, bei der die Ermittler fündig wurden: „Im Zuge dieser Hausdurchsuchung konnten szenetypische Utensilien sowie in einem weiteren Fahrzeug rund 2,9 kg Cannabiskraut sichergestellt werden“, so die Polizei weiter.

Anzeige auf freiem Fuß

Während der Hausdurchsuchung zeigte sich der 26-jährige Verdächtige schließlich doch kooperativ. Gegen ihn wurde die Anzeige auf freiem Fuß angeordnet. Da sich der Tatverdacht gegen die 25-jährige Frau nicht erhärtete, wurde sie aus der Haft entlassen.