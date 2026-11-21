Eine unbekannte Täterschaft gab sich im Netz als verwitweter Arzt auf der Suche nach Liebe aus und erschlich sich so das Vertrauen einer 63-jährigen Frau. Am Ende blieb ein Schaden von mehreren zehntausend Euro zurück.

Ein Unbekannter gibt sich online als verwitweter Arzt aus und bringt 63-Jährige um mehrere zehntausend Euro...

Ein Unbekannter gibt sich online als verwitweter Arzt aus und bringt 63-Jährige um mehrere zehntausend Euro...

Bereits im Oktober 2024 nahm eine bislang unbekannte Person über ein soziales Medium Kontakt zu einer 63-jährigen Frau aus dem Bezirk Wolfsberg auf. Nach dem ersten Kennenlernen verlagerte sich die Kommunikation schließlich auf einen Messenger-Dienst, wobei nigerianische Rufnummern verwendet wurden.

Als verwitweter Arzt Vertrauen erschlichen

Gegenüber dem Opfer spielte die unbekannte Täterschaft gekonnt die Rolle eines einsamen, verwitweten Arztes, der sich nach der großen Liebe sehne. Mit dieser Masche entwickelte sich über die Zeit eine sogenannte Onlinebeziehung. Nachdem das Vertrauen der 63-Jährigen gewonnen war, folgten regelmäßige Bitten um finanzielle Unterstützung. Die Frau kam den Forderungen nach, wodurch ihr letztlich ein Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro entstand.