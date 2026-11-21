Wenn der Nikolaus anlegt und Taucher einen geschmückten Baum ins Wasser bringen, ist Advent am Längsee: Am Montag, dem 7. Dezember 2026, wird zum traditionellen Christbaumtauchen ins Strandbad eingeladen.

Am Montag, dem 7. Dezember 2026, laden die Freiwillige Feuerwehr Thalsdorf, die Einsatzstelle der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) Längsee sowie das Scuba-Team-Kärnten zum traditionellen Christbaumtauchen ins Strandbad Längsee ein. Bevor es unter Wasser geht, kommt um 16 Uhr bereits der Nikolaus mit dem Boot zu den Kindern ans Ufer. Um 18 Uhr startet dann das eigentliche Christbaumtauchen.

Lichterglanz im eiskalten Wasser

Begleitet von brennenden Fackeln bringen die Einsatztaucher einen beleuchteten und geschmückten Christbaum in die Tiefe. Auch mutige Sporttaucher sind eingeladen, ihre Ausrüstung mitzubringen und aktiv mitzutauchen. Rund um das Ufer sorgen die veranstaltenden Vereine mit wärmender Kulinarik, Glühwein und gemütlichen Feuerschalen für Adventstimmung.

©Scuba-Team-Kärnten | Spektakulärer Adventbrauch am Längsee. ©Scuba-Team-Kärnten | Spektakulärer Adventbrauch am Längsee.

Tradition mit stiller Gedenk-Bedeutung

Hinter dem jahrzehntealten Brauch der Wasserretter und Taucher steckt eine tiefe Bedeutung: Der im Gewässer verankerte Christbaum gilt als stilles Zeichen des Gedenkens an alle im Wasser Verunglückten sowie an verstorbene Kameradinnen und Kameraden. Zugleich steht er als Dank für ein unfallfreies Tauch- und Einsatzjahr und als Bitte um eine sichere Rückkehr von künftigen Einsätzen. Zudem rückt die Veranstaltung die ehrenamtliche Arbeit der Einsatzkräfte in den Mittelpunkt, die bei Badeunfällen, Vermisstensuchen, Hochwassereinsätzen oder technischen Hilfeleistungen eng zusammenarbeiten. Einen weiteren Termin haben die Organisatoren ebenfalls bereits angekündigt: Am 11. September 2027 findet am Längsee der „Tag der Einsatztaucher“ statt.